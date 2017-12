Los Ingenieros Penco y Avid fueron reelectos como Decano y Vicedecano de la UTN Concordia

En el Aula Magna de la Facultad Regional Concordia de la Universidad Tecnológica Nacional se realizó la Asamblea que eligió al Decano y Vicedecano, para el período 2018-2022. Resultaron reelectos quienes ya venían conduciendo la Facultad, los Ingenieros José Jorge Penco y Fabián Andrés Avid.

Con el Aula Magna colmada, dio inicio a la Asamblea con la conducción del Secretario de Asuntos Universitarios, Técnico Agustín Horacio Leyes. Luego el Decano Jorge Penco hizo un repaso los aspectos más sobresalientes de su gestión. Primero comentó sobre los avances en la nueva Carrera de Grado, implementada hace tres años, la Ingeniería Industrial. “El impacto que hemos tenido, tras una tímida matriculación los primeros años, este año se ha visto que ha trepado bastante la inscripción; así que es una Carrera que tiene llegada al medio. De hecho, en la provincia de Entre Ríos y en Universidades Públicas, no se está dictando. Así que creemos que será una oferta interesantísima, no solo para la ciudad, sino también para la región”.

El Decano también se expresó sobre la consolidación de la Carrera Licenciatura en Administración Rural. Agregó también que “se están dictando tres Tecnicaturas. Estos años la matriculación ha sido creciente por lo que no se vislumbra cerrar alguna o intercambiarlo con otra oferta”.

También se dictó la Tecnicatura Superior en Administración y Gestión de Instituciones de Educación Superior, orientada al personal No Docente. “La verdad que el impacto que tuvo, en esta Facultad, fue interesantísimo. Una gran cantidad de compañeros lograron recibirse”. Otro de los puntos que destacó el Decano Penco fue la aprobación, por parte de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, de un proyecto a través del Programa Nexos. “El Programa busca generar acciones para todo lo relacionado con el ingreso de nuevos aspirantes a la Universidad. Se realiza a través de un convenio firmado con la Dirección Departamental de Escuelas, la Dirección de Educación Superior de la Provincia y el Consejo General de Educación”.

“Como pendiente en el rubro académico – continuó – deberíamos avanzar con el dictado de una Carrera a distancia. Es una actividad que la Universidad en general está desarrollando en mayor medida. En nuestra Facultad, hace un par de años se viene preparando un grupo de docentes para poder implementar esta Carrera”.

En investigación, “se concretó la consolidación del primer Grupo UTN, que es el Grupo GIICMA (Grupo de Investigación en Ingeniería Civil, Materiales y Ambiente). Es un Grupo UTN, quiere decir que está reconocido a nivel de la Universidad, esto hace que la asignación de recursos para el mismo sea muy interesante. Han crecido también otros grupos de investigación, a través de presentaciones en Congresos y de algunas publicaciones, estoy hablando del GIMOSI (Grupo de Investigación en Modelado y Simulación), el GIHHA (Grupo de Investigación en Hidrología e Hidráulica Aplicada), el GITT (Grupo de Investigación en Trabajos con Tensión). Hay también varios proyectos que están en marcha, que se conocer como de tutorado, que es un grupo de estudiantes y docentes de la Facultad coparticipa, con otras Facultades Regionales que son las tutoras” dijo Penco.

En Posgrado, remarcó que “se está terminando la segunda cohorte de la Especialización en Ingeniería Ambiental. También fue sometida a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CoNEAU) y tiene su acreditación correspondiente. Se dictó una cohorte de la Maestría en Ingeniería Ambiental. Carreras de Posgrado que resultan importantes para el desarrollo de la Facultad. Existen también varios Cursos de Posgrados, en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Civil” expresó el Decano reelecto.

En el tema infraestructura, Jorge Penco comentó “con mucho esfuerzo y mucho sacrificio se ha terminado la obra de refuncionalización de los Laboratorios. Tenemos Geotecnia, Hormigón, Alfalto y de Alta Tensión; que están trabajando muy bien. En estos años se compró la casa de la esquina, a través de la Fundación Facultad Regional Concordia. Esa propiedad fue adecuada para alojamiento para los profesores visitantes, pero también como aulas para cursos. Estamos completando distintos sistemas de seguridad, con cámaras, equipos contra incendios, luces de emergencias, etc” dijo puntualizando sobre obras edilicias y mejoras.

“Con el Concejo Deliberante de Concordia se concretó lograr la utilización del espacio físico que está por encima de la actual Dirección de Deportes, para lo cual fue necesario adecuar esa estructura para poder construir en el primer y segundo piso. Eso se hizo con una importante ayuda del Rectorado, con ayuda de la Fundación y con producidos propios de la Facultad”.

De la Extensión, Penco dijo “podríamos destacar el incremento de actividades de la Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT), se ha participado de varios proyectos y convocatorias del Ministerio de Educación y del de Ciencia y Tecnología; así como también convocatorias de la Universidad. Desarrollamos estos años algunos proyectos interesantes como el de La Universidad en los Barrios o el Voluntariado Universitario. Se percibe una tendencia de que este tipo de proyectos van a continuar creciendo. Se han logrado gran cantidad de Acuerdos y Convenios, de todo tipo y con diferentes instituciones. Son de destacar los convenios con caracter internacional, con Universidades que van a colaborar con lo relacionado con la investigación e intercambio de docentes y alumnos. Hay algunos convenios también con empresas internacionales. Con organismos públicos, a manera de ejemplo, citamos el Convenio con el Municipio de San Salvador para realizar un diagnóstico y un anteproyecto de mejora en el alumbrado público. También un Convenio con la Municipalidad de Concordia, para realizar el diseño y montaje de un anillo magnético para hipoacúsicos que la Facultad va a realizar en el Centro de Convenciones y en el Salón de Actos del Municipio. Hay una gran cantidad de oferta de cursos, destacamos que este año se implementó el de idioma Francés, dictado en convenio con la Alianza Francesa. En definitiva, lo que se busca desde la Extensión es un menú de actividades que fortalezcan la inserción de la Facultad como institución de referencia en el medio, ya sea para lo académico, lo social y también para el sector productivo y de servicios”, resumió el Decano.

En el área Estudiantil, “una de las premisas ha sido trabajar fuertemente en el desarrollo de la parte deportiva, promoviéndose diferentes disciplinas y la participación en actividades y eventos deportivos, tanto de la Universidad como locales y regionales. Destacamos que, gracias al empeño y dedicación de los distintos profesores, se han logrado numerosos éxitos que, de alguna manera, incentivan a los alumnos a la práctica del deporte como un necesario complemento para su formación integral”.

“Por otro lado – siguió Penco – también se lleva adelante un programa de viandas alimenticias destinadas, principalmente, para los estudiantes que no son de Concordia; constituyendo una ayuda económica frente a los gastos que deben afrontar para mantenerse en nuestra ciudad. Y, más allá de los programas de becas estudiantiles que se otorgan desde los gobiernos provincial y nacional, la Universidad aporta una gran cantidad de módulos de beca que significa una importante suma que facilita el estudio de los que más necesitan. Todos estos aportes son apoyados por la Secretaría de Asuntos Estudiantiles del Rectorado”.

Finalizando, el Ingeniero dijo “quiero agradecer, en estos años de trabajo, a las distintas comisiones de Centros de Estudiantes que, año a año, han colaborado con la Facultad, ya sea en promoción de Carreras, organización de eventos, en la Feria de las Carreras, etc. También agradecer a todo el equipo que me acompaña en la gestión, porque lo que se hace, no se puede hacer de ninguna manera solo. Es importantísimo la participación, la ayuda y la colaboración de todos los que han estado trabajando en estos años”.

Luego de las palabras, continuó las cuestiones formales de la Asamblea. Integrantes de los claustros docentes, alumnos, graduados y docentes hicieron las propuestas de los Ingenieros Penco y Avid como Decano y Vice. Ambos aceptaron y se realizó la votación. El Ingeniero Jorge Penco obtuvo 43 votos, 6 fueron en blanco y 2 observados. El Ingeniero Fabián Avid obtuvo 42 votos, 8 en blanco y 1 observado.

LAS PALABRAS DEL VICEDECANO

El Ing. Fabián Avid agradeció el apoyo y comentó “este año hace 30 años que entré a la Facultad, desde que me recibí, y desde 1999 que soy Secretario Académico. Creo que la Facultad ha crecido mucho. Siempre hay déficit que tenemos que tratar de mejorarlos. Estos cuatro años vamos a tratar de mejorar en algunos aspectos, por ejemplo uno de ellos es tratar de ampliar la planta no docente, buscando que tengan otras jerarquías. También creemos que debemos conseguir más dedicaciones exclusivas en la parte de investigación y generar grupos que tengan radicación permanente. En eso estamos y es en lo que vamos a tratar de mejorar. El año que viene tenemos pensado crear espacios curriculares transversales, de tal manera que lo utilicen las cuatro Carreras de Grado, como una manera de optimizar recursos. Confiamos también en la nueva gestión del Ingeniero (Héctor) Aiassa, nuevo Rector de la Universidad, que contó con nuestro apoyo”.

“Creo que la Facultad tiene una buena vinculación con el medio – continuó el Vicedecano reelecto – pero nos falta mejorar, sobre todo en la parte académica. Como línea de gestión para la Secretaría a mi cargo va a ser trabajar mucho con los Directores de Departamentos, en pos de esa mejora”, finalizó.

Participaron de la Asamblea los demás Secretarios: Ing. Nidia Azzaretti (Ciencia, Tecnología y Posgrado) y el Ing. Marcelo Arlettaz (Cultura y Extensión Universitaria); Directores de Departamentos, Consejeros Directivos y de los diferentes Departamentos y demás integrantes de la comunidad universitaria de la UTN Concordia.