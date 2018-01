El Carnaval es la herramienta; darles un ambiente apto para crecer sanos y felices a los niños, el objetivo

Ellos brillan en el verano bajo la impronta de los desfiles carnavaleros en los barrios. No existe en el país un carnaval infantil como éste, donde la inclusión, la solidaridad, el juego y el ritmo de samba se complementan para dar a luz, así, a nuestros “Pequeños Duendes”. Organizado por el Ente de Carnaval y la Coordinación de Talleres Barriales de la Municipalidad de Concordia junto a Fundación Conased, hoy las 14 comparsas de los Pequeños Duendes son parte de las políticas de Estado municipal que el Intendente Cresto impulsó con eje en la integración y la inclusión. Este fin de semana es el primer desfile.

A través del Carnaval de los Pequeños Duendes, se realiza no sólo la promoción cultural y artística de los chicos que participan. Permite generar instancias en las que se realiza un seguimiento educativo y alimentario de cada participante. “Lo que más queremos es sacarlos de la calle, para que no crezcan entre cosas que no son buenas, por eso tratamos de alejarlos de esas cosas malas y que disfruten de su niñez”, señaló Lucrecia Benítez, de la Comparsa Capullitos.

Cada actividad que se organiza para los niños, busca ayudarlos a crecer en un ambiente propicio para ellos, permitiendo así que se desarrollen de manera social, ya que estas instancias son un instrumento de comunicación y socialización infantil, que logran un desarrollo afectivo – emocional: el compartir con otros chicos promueve el equilibrio afectivo y emocional, por ende un desarrollo cognitivo, así pueden crear y desarrollar estructuras mentales, promoviendo la creatividad, y por último el desarrollo psicomotor, ya que el niño potencia con estas actividades el desarrollo del cuerpo y los sentidos.

Todos fuimos niños y conocemos la importancia del juego en la infancia, el niño no juega para aprender, pero sí aprende mientras está jugando. Lucrecia señaló que “para ellos significa mucho estar en la comparsa, porque se divierten, juegan y así aprenden a respetar al otro, las comidas que se hacen es para unirlos y enseñarles a compartir”.

Por su parte, Cristian Martínez, responsable de la Comparsa “Fantasía Carnavalera” del barrio Pancho Ramírez, señaló que en esta gestión municipal ha logrado tener cinco programas sociales con los chicos de su barrio y la zona. “No sólo nos dedicamos a trabajar con los chicos en el carnaval, si no que todo el año estamos con ellos, desarrollamos en el CDI ´Miguitas de Amor´ casi todas las actividades gracias al impulso del intendente Enrique Cresto y con todo el apoyo de Guillermo Echenause y Miguel Gallo, poniendo en primer lugar a los niños”, expresó Martínez.

Andrés Aguilar, Gabriela Solís, Liliana Salinas, Nieves Ocampo, Luis Ledezma, Joaquín Ruiz Díaz, Juana López, Patricia Godoy, Alejandra Goy, Rosana Lezcano, Carolina Ferreyra, Griselda Benítez, son los referentes de las comparsas infantiles, quienes con mucho esfuerzo y dedicación constante llevan adelante el trabajo con los niños. Más de mil niños, niñas y adolescentes de 4 a 14 años, encuentran su lugar en cada ensayo, en cada merienda, en cada tarde que fue diseñada para soñar con un futuro diferente: “los niños disfrutan de la mejor manera, van con mucho entusiasmo a bailar y a tocar los instrumentos”, dicen los coordinadores.

Las comparsas que serán parte del Carnaval de Los Pequeños Duendes 2018 son: Favela do Samba, Zamba Ará, ADUC, Irupé, Fantasía Carnavalera, Maravillas del Sur, Capullito, Su Comparsita, Los Principitos, Arco Iris, Los Peques de Cambá Paso, Arami, Atrapando Sueños y Los Cabezones y sus Amigos. Además, en esta edición, cuentan con el asesoramiento y la guía artística en talleres y clases, de Comparsa Unisur.

“Estamos ultimando todos los detalles para el primer desfile, que va a ser este domingo 14 de enero en la Costanera”, invita Sonia Albornos, coordinadora general del Carnaval de los Pequeños Duendes. “Van a desfilar 7 comparsas, y están todos invitados a divertirse y ser parte de esta fiesta familiar”, convoca.