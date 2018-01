Los Sauces: concejales sugieren informar y cerrar la playa hasta que sea apta

Tras la difusión de los datos sobre concentración de coliformes cloacales en playa Los Sauces, el concejal Esteban Benítez (UCR-Cambiemos), junto a sus pares Nicolás Moulins (Pro Cambiemos) y Carola Laner (Frente Renovador), envió una nota al intendente Enrique Cresto aconsejando el cierre de la playa y la instalación de carteles en todos los balnearios dando a conocer los niveles de contaminación existentes.

“Si las playas no están en condiciones para un baño, tenemos que tener la suficiente seriedad de decir a los turistas dónde se pueden bañar y dónde no se pueden bañar. Nadie se enoja en la costa cuando te ponen una bandera roja, ¿Quién puede enojarse porque hay algún peligro? Y acá hay peligros de contraer parásitos o escherichia coli. El turista va a estar mucho más contento de tener información seria”, aseguró.

Además, dijo que la responsabilidad no cabe a la intendencia actual dado que el problema viene desde hace años y ninguna autoridad nacional, provincial o municipal ha hecho nada en materia de medio ambiente. “Sí es responsabilidad no hacer nada”, aclaró en un comunicado enviado a diario NOTICIAS.

Benítez dijo que tomaron nota de la repercusión que ha tenido la información dada a conocer por la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay). En ese sentido, los Sauces dio una concentración de 16.000 coliformes UFC/100 mL el 18 de diciembre pasado. Días pasados, la medición del 26 de diciembre, dio mucho menos: 350 UFC/100 mL. Pero el edil sostuvo que, así y todo, sigue por encima del límite establecido en torno a los 200 UFC/100 mL. “Normal no dio nunca. Siempre está por encima de los niveles normales”, indicó.

Por ello, enviaron una nota donde manifiestan acompañar y apoyar al intendente, pero lo aconsejan también y la sugerencia es que si la playa no reúne las condiciones para que los bañistas se puedan sumergir debe ser clausurada. Al mismo tiempo, se deben dar a conocer con carteles públicos, los niveles de contaminación límites y los resultados de las mediciones en esos lugares. “Así como hay un cartel de temperatura (tablero led), que haya un cartel respecto de esto. Esa información la debería tener el bañista antes de bañarse. No hacerlo puede generar una situación de incumplimiento por parte nuestra por no dar la suficiente información ni haciendo tareas de prevención de salud”, dijo.

En tal sentido, acotó que las colonias de coliformes pueden generar en el ser humano problemas de salud importantes. “No es una cosa menor. No creo que debamos pasar a una a situación de alarma, pero sí de darles información a los ciudadanos de lo que está pasando. Y el hacer silencio es algo peligroso”, dijo.

Pero no informar ni hacer nada al respecto, sostuvo el edil, es perjudicial. “Eso entraña una política maliciosa”, añadió. “El veraneante tiene todo el derecho de saber dónde se está bañando. Si eso repercute negativamente en algunos aspectos turísticos, eso debería ser secundario. Lo prioritario es la salud pública”, señaló. “No nos debemos sonrojar: si debemos clausurar una playa, debemos hacerlo. Siempre en materia de prevención de salud, que debe ser el primer objetivo. Después vienen los otros”, dijo.

El balneario Los Sauces quedó en mala situación, de acuerdo a las mediciones dadas a conocer el 3 de enero sobre contaminación en el río Uruguay efectuadas por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) en el marco del “Programa de Vigilancia de Playas del Río Uruguay”. Los Sauces es el balneario ícono de la ciudad, ubicado en el centro de la Costanera, y sede de competencias deportivas como el Acuatlón, pero el índice de contaminación de coliformes cloacales, superior varias veces el máximo permitido, hace desaconsejable sumergirse en sus aguas.

Asimismo, dijo que hacer una lectura política del hecho, teniendo en cuenta que el titular de la Caru, Eduardo Caminal, fue designado por Cambiemos, sería una lectura “mezquina y repudiable” dado que nadie ha dudado de la veracidad de la información. “La Caru está diciendo los niveles que encuentra. Eso le da seriedad a su trabajo. Tenemos que tomar esos números y tomas las medidas correspondientes”, dijo. “Esto no es culpa de esta gestión: es culpa de un dejar hacer, dejar pasar, en materia ambiental y es una deuda pendiente de toda la sociedad respecto del río”, señaló.

“Los sectores más vulnerables los utilizan, con más razón, son los que menos acceden a los servicios de salud y los más indefensos en el caso de contagiarse con una bacteria o un parásito”, finalizó Benítez.