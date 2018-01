Los 250 despidos en el INTI ‘responden a un plan de reestructuracion a espalda de los trabajadores 

Las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) comunicaron el envío de 250 telegramas de despido en el área de ciencia y técnica. “Esto nos impacta a todos, porque desvincularon al diez por ciento del personal”, dijo la delegada de ATE en Entre Ríos, Sara Claret.

“Desde hace un mes que una consultora privada está trabajando en una reestructuración del Instituto, por lo que creemos que estos despidos están relacionados con el plan de unificación de áreas y eliminación de líneas de trabajo”, explicó Sara Claret, delegada de ATE Nacional en Entre Ríos.

En diálogo con esta Agencia, Claret adelantó que aún no se sabe si hay o no despedidos en la sede del Instituto ubicada en Concepción del Uruguay: “La junta interna de ATE solicitó la entrega del listado de los trabajadores despedidos, y si bien desde el Instituto nos habían asegurado que cerca del mediodía nos iban a hacer entrega del listado, nunca apareció”.

“Más allá, de si hay o no despedidos de Entre Ríos, entendemos que esto nos impacta a todos, porque están desvinculando al diez por ciento del personal, ya que no llegamos a tres mil los empleados en todo el país”, dijo la delegada gremial que no descartó que pueda haber más despedidos.

“Por este motivo, mediante asamblea se decidió cortar la Avenida General Paz en Buenos Aires, la que permaneció cortada hasta las últimas horas de la tarde. Luego, cerca de 300 trabajadores se trasladaron y permanecerán dentro del INTI hasta aproximadamente las 22, cuando se definirá si siguen o no con la medida de fuerza”, detalló Claret.

Plan de reestructuración y ajuste

Por otra parte, la delegada de ATE aseguró que la Gerencia General del Instituto está llevando adelante “un plan de reestructuración a puertas cerradas y a espaladas de los trabajadores”.

“Todo lo que sabemos, es mediante rumores, ya que nunca nos han comunicado ni presentado el plan. Lo único que sabemos es que están averiguando cuánto cobra y factura cada uno de los trabajadores y las unidades técnicas”, confirmó.

“Están confirmados 250 despidos, y si bien no sabemos quiénes son, creemos que se trata de contratados de obra, monotributistas o contratados bajo otras formas más precarias”.

Reforzarán la seguridad

Por último, Claret advirtió que desde el Instituto les comunicaron que este lunes los trabajadores no podrán ingresar a su lugar de trabajo con automóviles. “La Gerencia General nos confirmó esta media, y creemos que seguramente pondrán policías para restringir el ingreso”, estimó.