Bordet: “queremos evitar el acomodo de familiares, en esto concordamos con Macri”

l gobernador entrerriano fue consultado por un medio sobre la intención del presidente Mauricio Macri de excluir mediante decreto a familiares de ministros de cargos políticos.

Al respecto, el mandatario afirmó: “En nuestra gestión, todo lo que refiere a costumbres de nepotismo, es decir, de acomodar familiares, personalmente doy la orden de que se evite y no se realice porque primero necesitamos un Estado que no siga tomando más gente. No hemos despedido a nadie pero tampoco hemos incorporado a más personal. Y segundo porque en esto somos muy cuidadosos y créanme que si detectamos una situación de esta naturaleza, de que alguien entra por favor o alguna cosa así, lo rechazamos porque se crea una situación injusta y arbitraria”.

Subrayó que el objetivo de su gobierno es trabajar “con mucha responsabilidad y transparencia” y sobre esta última destacó que la provincia ha sido distinguida en la materia por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) junto a la ciudad de Buenos Aires y Córdoba.

“Nuestro cometido es trabajar ordenados y que no haya ningún privilegio para nadie. A esto de acomodar familiares queremos evitarlo y estamos de acuerdo (con el presidente Macri) respecto a eso”, agregó ante la consulta de Apf.

En ese sentido, el mandatario no pasó por alto el achique de ministerios que ejecutó en su gabinete: “Cuando asumí había doce ministerios y ahora hay cinco. Hemos eliminado entre secretarias, subsecretarias y direcciones más de 70 organismos de esta naturaleza, entendiendo que hay que reducir el gasto superfluo, el gasto innecesario”, resaltó.