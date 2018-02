Aparecen dudas en la CGT respecto a la marcha del 22

El titular de la Confederación General del Trabajo Regional Paraná, Oscar Barbieri, adelantó que aún resta confirmar la realización de la marcha anunciada por Camioneros para el próximo 22.

De cara a la movilización convocada por Camioneros para el próximo 22 de febrero, desde la Regional Paraná aseguraron que aún resta confirmar qué gremios locales acompañarán la medida que tiene como principal motivación el cese de los despidos y la convocatoria a paritarias.

Según explicó Oscar Barbieri, perteneciente a Dragado y Balizamiento, “no todos los gremios que formaron parte de la reunión de la semana pasada van a acompañar la medida”.

En este sentido, adelantó que la Regional Paraná también está en duda al respecto, por lo que la próxima semana se reunirá con el objetivo de determinar qué gremios van a marchar y cómo lo harán. Hasta el momento, los confirmados son Bancarios, Dragado y Balizamiento y Camioneros. Además, adhieren las dos CTA.

No obstante no descartó un posible traslado en la fecha de la movilización, debido a que coincide con el sexto aniversario de la tragedia ocurrida en el barrio porteño de Once, en la que fallecieron 51 personas producto de un accidente ferroviario: “No ayudaría al movimiento obrero si se mezcla la movilización con una propuesta legítima de los familiares”, opinó Barbieri.

Respecto de los motivos de la esta marcha de Camioneros, el líder gremial aseguró que “será en reclamo de los convenios colectivos de trabajo y el cese de los despidos tanto el sector público como en el privado”.

“Además, reclamamos la cláusula gatillo quees lo que nos permite no perder poder adquisitivo frente a la inflación, que en función de los consumos de los trabajadores los ha perjudicado más que a otros sectores. Las paritarias también son un motivo, ya que el ofrecimiento que se hace realmente es una bofetada a los trabajadores, y cada vez nos acercamos más a lo que sucedió en la década de los 90”, remarcó.

Paro



En diálogo con esta Agencia, Barbiero aseguró que si bien no está del todo descartado, “hablar de un paro en este momento sería apresurado. Más allá de la metodología, desde la provincia bregamos por una unidad del movimiento de los trabajadores a nivel nacional”.

“Creemos que la movilización va a ser masiva, porque en estos momentos que nos tocan transitar, en los que el gobierno cuenta con la sumatoria de poder nos obliga a dejar algunas diferencias de lado para defender las fuentes de trabajo digno.

“De forma individual, los trabajadores estamos más expuestos a que los tiburones que son los empresarios devoren más fácilmente nuestros salarios”, finalizó.