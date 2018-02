Comienzan las clases de teatro a cargo de Patricia Velzi  

Se encuentra abierta la inscripción para el taller anual de teatro (nivel inicial) coordinado por Patricia Velzi. Las clases serán todos los miércoles de 20 a 22 hs. en La Clarabó, hogar cultural, A. del Valle 327, Concordia. Está dirigido a jóvenes y adultos.



Por consultas e inscripción: Fb Patricia Velzi / Wsp 345-5203061 ó 345-4045019.

Es un taller anual de entrenamiento corporal y vocal para explorar la expresividad del cuerpo en escena. A partir de juegos, improvisaciones, escenas de textos teatrales, etc., se aplicarán diferentes técnicas de actuación que nos permitan el desarrollo de nuestra propia poética como actores y actrices. Dirigidos a jóvenes y adultos que estén interesados en bucear y aprender las herramientas propias de la actuación para ampliar su espectro expresivo y comunicacional tanto en lo artístico-profesional, como en lo personal.

Patricia Velzi es actriz, bailarina, directora y dramaturga. Dirigió y co-escribió junto a Fabián Nardini la obra de teatro “La puerta secreta”. Integra el cuerpo de baile del espectáculo “La Rockabilly and the bugui dancers” Dirigió a bailarines en “Tu nombre y el mío” obra de danza contemporánea. Egresó de la UNA (Universidad Nacional de las Artes, ex IUNA) por la carrera de Licenciatura en Actuación y actualmente escribe su Tesis de Maestría en Dramaturgia también en la UNA. Como actriz trabajó en varios espectáculos teatrales tanto en Concordia, como en Buenos Aires y Paris; en cine actuó en “Renacimiento” (largometraje) y en varios cortos filmados en Buenos Aires y Uruguay; en Madrid dirigió su primer trabajo audiovisual.