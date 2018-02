Lauritto: “la gente ve bien que el Gobernador hable con el Presidente”

Lauritto habló sobre la posibilidad de desdoblamiento, la reforma política y cuanto puede llegar a favorecer o no una interna. También se refirió a la relación de Bordet con Macri. Cuestionó la falta de encuentro en el Peronismo.

Eduardo Lauritto aparece siempre como candidato a gobernador, sobre todo cuando en el PJ abunda la crítica interna a la conducción. Pasó con Sergio Urribarri y ahora con Gustavo Bordet. El intendente de Concepción del Uruguay se maneja, generalmente, con gestos.

Con sutilezas marcó algunas diferencias con el Gobernador, aunque destacó virtudes. Sobre el discurso ante la Asamblea Legislativa, Lauritto subrayó el tono del mandatario para “dejar claro que no es fácil gobernar en estos tiempos” y es “acertado haber puesto como objetivo equilibrar la provincia sin ninguna variable de ajuste a los trabajadores. Esto creo que es un gran mérito”, sostuvo.

El intendente de Concepción del Uruguay reconoce que en el peronismo nacional y provincial hay miradas diferentes de cómo posicionarse ante la administración de Mauricio Macri. “La gente ve bien que el Gobernador hable con el Presidente”, opinó.

La reforma política fue anunciada por Bordet y Rogelio Frigerio, jefe de la oposición en Entre Ríos, está al tanto de algunos lineamientos de la iniciativa que impulsa el Ejecutivo.

“No está mal que en cualquier materia se ingrese al Siglo XX1, no sólo en el plano político sino en todos los ámbitos, por ejemplo el judicial. La reforma política tiene que dar mayor legitimidad al candidato y que la gente tenga claro que está eligiendo al candidato que quiere. Ese debe ser el objetivo de la reforma. Si aparecen las especulaciones, aún en el consenso, será un problema”, entiende Lauritto. Y agrega: “No me formulo muchas expectativas con la reforma política, pero sí sería un gran avance mejorar el sistema. Yo no subestimo a la gente”.

El peronismo

Para el ex vicegobernador, “el peronismo transita un tiempo difícil. Esto requiere de diálogo y de reunirse, que no ha pasado mucho, y generar expectativas. La gente aún siente el cansancio de muchos años de gobiernos peronistas”, dice.

No obstante, Lauritto sugiere que “si se sigue priorizando la discusión dirigencial por sobre la gente vamos mal”. Gustavo Bordet tiene muy buena imagen y habrá que trabajar para que se traslade a los votos. Esto va a requerir de muchas reuniones. Un dirigente, en el territorio, no representa todo. Por lo tanto esto va a exigir de todos. Acá lo que está claro es que la gente lo quiere escuchar a Bordet como conductor, porque es el presidente del partido”, apunta.

-¿Debe tener Bordet más dureza con el gobierno nacional?

-Yo soy amigo del diálogo del gobierno nacional porque ha sido elegido por la gente. Pero no tiene que haber ninguna posibilidad que se cercene algún derecho. Si el gobierno nacional nos pide que acompañemos medidas económicas para marchar mejor, tenemos que acompañar, como ha hecho Bordet. Cuestión muy diferente es la suspensión y pérdida de derechos. Ese debe ser un límite. La gente ve bien que el Gobernador hable con el Presidente.

-¿Se tiene que desdoblar las elecciones?

-No tengo dudas que si se desdobla las elecciones la gente se podrá expresar con más claridad. No tengo dudas que lo mejor sería desdoblar.

-¿Sería bueno o malo que haya una interna en el peronismo para el 2019?

-Fui defensor de las internas y he participado de las mismas. El tema no pasa por allí, pasa por el momento que transita el peronismo. El año pasado se dejó jugar, hubo 10 listas y para mí una muestra de debilidad. Las 10 expresiones no demostraron ninguna fortaleza. Si hay internas tenemos que tener claro que vamos a apoyar todos al peronismo. En Concepción del Uruguay en la general sacamos menos votos que en la PASO, osea que la interna fue una debilidad.

¿Ve una interna para la Gobernación?

-Hay dirigentes de importancia que pueden expresar en una interna otra alternativa, pero tiene que haber una garantía, que el que pierda acompañe, si no es una trampa.