El vicepresidente de la Cooperativa considero que el planteo judicial por la tarifa “es una accion politica”

En la conducción de la Cooperativa Eléctrica de Concordia están convencidos de que la movida judicial contra el aumento de la tarifa, que obligó a la distribuidora a frenar la facturación, “es una acción política”. Lo dijo el Vicepresidente del Consejo de Administración, el Contador Héctor Russo, en una entrevista por LT15 Radio del Litoral.



Russo precisó que este viernes al mediodía la empresa respondió en los tribunales al amparo que por estas horas ha frenado prácticamente toda su actividad: no factura, no cobra, ni corta el servicio a los deudores.

Russo insistió una y otra vez en que la Cooperativa Eléctrica de Concordia no define el precio de la energía sino que el cuadro tarifario baja desde Nación y desde provincia. “Hablan de que los aumentos de diciembre, enero y febrero, marzo y abril no se pueden aplicar, pero son aumentos nacionales, que fueron definidos por audiencia pública en noviembre, hechas por el Gobierno Nacional, a través del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que salieron en el Boletín Oficial de la Nación para aplicar en un solo tramo, en diciembre, pero se aplicaron en dos tramos, siempre dentro de febrero, marzo y abril” explicó Russo.

En síntesis, “estamos con la seguridad de que lo que partió del ENRE lo trasladamos a nuestra factura” insistió el vicepresidente del Consejo de Administración.

Russo remarcó que “en enero de 2016, nosotros pagamos a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) 5 millones de pesos; en enero de 2017 pagamos 14 millones de pesos y en enero de 2018 estamos pagando 38 millones de pesos. Es decir que tuvimos un aumento del 760%. Como nos cobran tenemos que pagarlo, porque si no pagamos a CAMMESA, no es que nos van a cortar la luz sino que perdemos las 12 mil tarifas sociales que tenemos en Concordia. Esa es la penalidad que tenemos en CAMMESA. No pagamos la luz, no tenemos la tarifa social. ¿Quién no lo tiene más? Los 12 mil que tienen ese beneficio en Concordia”.

LA MANO NEGRA

El Contador Héctor Russo sorprendió al periodista Ignacio Iriarte que lo estaba entrevistando cuando pasó de responder preguntas a formularlas:

– Yo le hago una pregunta: ¿si la energía es igual en toda la provincia, has escuchado que a ENERSA le hayan entablado alguna acción judicial, Gualeguaychú, La Paz? Es en Concordia donde se entabló. Ni al Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) le entablaron una acción judicial, que es el que confecciona los cuadros tarifarios y se los envía a la distribuidora. Deja mucho que pensar.

-¿Usted vislumbra alguna mano negra?

-Lo que digo es que es toda una acción política. La misma acción que hicieron todos los viernes, con manifestaciones a la Cooperativa. Fueron a la Cooperativa, fueron atendidos, se les dio explicaciones, pero la única intención que tenían es que se cobre diciembre, enero y febrero el 50% de la luz. Es imposible, porque es una luz que ya compramos y distribuimos.

– Está claro que la Cooperativa no es formadora de precios pero ¿cómo hace un jubilado para pagar ese aumento?

-Yo soy socio de la Cooperativa Eléctrica, de la misma forma que lo somos todos los que vivimos en esta ciudad. Yo creo que el valor de la energía es alto, pero no es por medio de la Cooperativa que tienen que reclamarlo. Nosotros lo dijimos ante todas las instituciones cuando fuimos convocados, en la Audiencia Pública, en la conferencia de prensa a mediados de enero y después en el Concejo Deliberante.

Nuestra posición es que acá hay que unificar el Gobierno de Entre Ríos, EPRE, intendente, concejales y desde la Cooperativa acompañar a una gestión nacional.

Héctor Russo volvió a los números para dejar entrever que el reclamo contra el aumento proviene de una minoría porque la cobrabilidad no sólo que no disminuye de un año a otro sino que aumenta: “No entiendo la causa para entablar un recurso de amparo, si se tiene en cuenta que en enero de 2017 se cobraron 57 mil facturas y en enero de 2018, con un mayor consumo, con un valor elevado de la energía, se cobraron 58 mil facturas. Es decir que en la Cooperativa se cobraron mil facturas más entre 2017 y 2018″.