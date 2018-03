Kueider: “no tenemos ningun punto de coincidencia con el gobierno nacional”

Kueider habló de la falta de “cuadros intermedios” y aseguró que la dirigencia entiende perfectamente la relación de Bordet con Nación. Reveló que el Gobernador tiene la mayor imagen en Paraná. Habló de quienes no pudieron pegar boleta en 2015. Decodificó al mandatario cuando pide a peronistas “que se hagan cargo”. Edgardo Kueider es el hombre que eligió Gustavo Bordet para salir a hablar con los militantes. Es la tarea política encomendada para quien, además, maneja buena parte del gobierno provincial.

El secretario general de la Gobernación estuvo en los estudios de FM Costa Paraná y dio una entrevista al programa Cinco Esquinas. Allí sobrevoló la gestión, el cuadro financiero de la provincia y la situación política del oficialismo.

“La provincia sigue siendo deficitaria. Tenemos un déficit de 600 millones mensuales. Esto es lo que nos falta todos los meses para cerrar los números. O sea para hacer frente al funcionamiento del Estado, incluyendo los sueldos; y a su vez proyectar obras y pensar en el desarrollo de las distintas áreas. No tenemos muchas opciones para salvar esto en términos financieros: lo hacemos pidiendo adelanto de la coparticipación, recurriendo a endeudamiento externo a la menor tasa posible. Esto último tratamos de evitarlo al máximo, como la emisión de Letras”. Así describió la situación financiera de la provincia.

Quien es el hombre de confianza de Gustavo Bordet destacó lo que se viene haciendo “en el mediano plazo” como la implementación de “medidas para el ordenamiento del gasto público” que ve con preocupación. Lo puso en números: “Cada 100 pesos que ingresan al Estado provincial, 95 van a la masa salarial. Estos son ingresos financieros, lo presupuestario es otra cosa. El 5 por ciento es para el funcionamiento del Estado”.

Kueider sostuvo que “para poner en caja todo, tendrías que cerrar todo, echar a todo el funcionariado y echar al 15 por ciento de los empleados. Nada de eso venimos haciendo. No se echó a nadie, está funcionando el Estado. Se están haciendo obras y se está atendiendo la salud aún a mayor demanda de cuando asumimos, porque políticas del gobierno nacional han afectado a distintos sectores y por lo tanto gente que pagaba una prepaga se atiende ahora en el sistema de salud pública, que ha aumentado en un 40 por ciento. Lo mismo en el gasto social. Nos tuvimos que hacer cargo de todo esto y son millones de pesos que no están en la discusión”, describió. Y agregó: “Acá tenemos el déficit, pero también gastos que no estaban previstos y sin embargo no se echó a nadie y se sacaron planes de vivienda”.

Bordet es cuestionado en el seno del peronismo por su relación con el gobierno nacional, lo que le ha costado que lo tilden de “amarillo”. “El Gobernador es una persona de diálogo por naturaleza. Eso lo ha ayudado para tener un vínculo lógico en la política para arriba y para abajo”, señaló.

El funcionario subrayó que “la provincia se está llevando adelante con un cronograma de pago de salarios del 1 al 7, que no es menor, además de trabajar fuertemente en un plan de obras, salud y educación. No es que sólo se paga sueldos”, afirmó.

Sobre la calificación de “amarillo”, Kueider respondió: “El Gobernador tiene su horizonte en el justicialismo. No tenemos ningún punto de coincidencia con lo que hace el gobierno nacional. Y tenemos herramientas para explicarlo, por ejemplo como lo hice con los números financieros y cómo llegar a fin de mes. No se puede romper los puentes”.

Según el secretario general de la Gobernación, “a nivel dirigencial, en el justicialismo, todos saben lo que pasa y todos saben lo que tiene que hacer Bordet para llegar a fin de mes. Que no lo quieren trasladar a las bases es otra cosa. Bueno, es lo que estoy haciendo”, contó.

Y añadió: “Antes también se iba a golpear las puertas del gobierno nacional para llegar a fin de mes, la diferencia es que antes gobernaba el mismo partido y ahora es otro. Cuando Bordet dice ‘háganse cargo’, no está achacando a nadie en particular ni a alguien de la provincia, sino a quienes permitieron que gobierne (Mauricio) Macri. Antes se le pedía a Cristina o a Kicillof, y ahora nosotros le tenemos que pedir a Macri y nos dicen amarillos, traidor, etc. Hicimos todo para que Daniel Scioli sea el enemigo, lo peor, la derecha. Después lo pusimos de candidato y no lo bancamos. No nosotros, en Entre Ríos. Lo cierto es que hoy gobierna Macri. Esto es lo que estamos explicando”.

Crisis en el PJ

Para Kueider “la crisis viene hace mucho tiempo”. “En las recorridas por las sedes del PJ una de las cuestiones centrales es ir y discutir. En mi caso explico la relación del gobierno provincial con el nacional, que es sólo institucional, pero también la idea es concientizar que si gana Cambiemos en Entre Ríos va a haber una franja enorme de población que no va a ser contenida ni contemplada. Como peronista queremos seguir gobernando”, sostuvo.

Entre los cuestionamientos que se le suele hacer a Bordet es que no bajaría línea. “Recibimos una provincia en la que perdimos la mitad de las ciudades y esto fue producto de decisiones que se tomaron y que no salieron bien, por ejemplo cuando algunos sectores no pudieron participar o pegar boleta. ¿Qué pasó? Jugaron en contra a la boleta oficial del PJ y acá se perdieron cuadros intermedios. Cuando uno habla con la dirigencia entiende perfectamente la línea de Bordet, el problema es abajo. No quiero decir que algunos dirigentes se hacen los distraídos y no quieren contribuir. En fin, eso es lo que está faltando, cuadros intermedios”, opinó.

Kueider desestimó que haya una grieta entre la militancia de Concordia y Paraná. “Siempre hubo esa rivalidad, pero nosotros no lo vemos así. Nosotros no estamos en el planteo de Concordia versus…Al contrario, el Gobernador tiene mejor imagen en Paraná que en el resto de la provincia. Tiene un 71 por ciento de imagen positiva en la ciudad de Paraná, lo que es altísimo”, reveló.

Consultado si Adán Bahl sería, hoy, el candidato natural del PJ para Paraná, el funcionario señaló que “todo dirigente tiene la posibilidad y legitimidad para proponer una propuesta local o provincial. El Gobernador tiene una relación excelente y permanente con el vicegobernador, tanto en el marco institucional como en el político, lo cual no significa que pueda encarnar otra cosa. Yo creo que está consolidado dentro del peronismo la candidatura de Bordet para el 2019, independientemente que alguien quiera participar con una propuesta distinta”.