Maximiliano  Torres lanzo su postulacion al directorio del Iosper

El lanzamiento oficial de la lista 8 de Noviembre “Dignidad Municipal”, que encabeza junto al dirigente municipal Hugo Vásquez, se realizó ante más de 600 personas que se dieron cita desde distintos puntos de la Provincia.

El actual secretario general de la Unión de Obreros y Empleados Municipales de Concordia (UOEMC) manifestó que ” nosotros somos dirigentes que venimos predicando una sola cosa que es defender en todo sentido la familia municipal y en esta oportunidad el apoyo que es nada más y nada menos que de 17 departamentos de la provincia de entre ríos que están presentes hoy para que seamos una opción para llegar a la obra social más grande la provincia”.

Señaló: “quiero agradecerles a los compañeros esta nueva responsabilidad, nunca poniendo el carro adelante del caballo porque esto recién comienza, el lanzamiento de una fórmula que no es caprichosa si no que se viene consensuando y se viene gestando en distintas reuniones, en distintas partes de la provincia. La problemática de la precarización laboral hizo ver a los compañeros que ya la obra social no estaba cerca de ellos se estaba alejando cada vez mas y los problemas cada vez eran mayores por eso en la última reunión en Villaguay los compañeros decidieron que la formula Paraná – Concordia, Concordia – Paraná sea la indicada para llegar a dirigir los destinos de todos los trabajadores municipales”.

“Hoy acá hay 24 secretarios generales que están apoyan esta fórmula, porque la realidad de los compañeros es que tienen el teléfono roto cuando llaman desde el interior a la obra social, los afiliados están diciendo que atienden a gusto y paladar de los que quieren ellos y la obra social es de todos en general y de nadie en particular , ellos tiene que atenderlos a todos por igual, recién ahora salen a atender en los pasillos el director o el sub director porque se acercan las elecciones , después de tres años y medios de hacerlos padecer a los afiliados ahora quieren venir a dar soluciones, esa política de querer engañar a la gente ya no va más, la gente no es tonta, por eso nuestra plataforma va a ser siempre escuchar y atenderlo al afiliado, acá no se trata de pelearnos con todos, se trata de discutir y consensuar porque está en juego nada más y nada menos que la salud de la familia municipal” remarco.

Por su parte Hugo Vásquez expresó: “los puntos a favor que llegaron a unir esta formula la trajeron los muchachos de los distintos gremios de los distintos departamentos cuando nos empezábamos a juntar y ser realistas que no nos dábamos cuenta de que la que salía perjudicada era la familia municipal, al no juntarnos y no tratar de trabajar juntos con sentido común, con la participación de los afiliados, de la mujer, por eso dejamos mezquindades de lado , recelos ,por eso nos acercamos hicimos una autocritica porque hemos cometido errores sin ninguna duda y hoy empieza un nuevo ciclo que seguro va a durar muchísimos años junto al compañero Maxi para trabajar por el bienestar de la familia municipal”.