UPCN pidio no se les haga ‘perder el tiempo’ rechazando la oferta salarial propuesta

“No ha habido demasiadas novedades entre una audiencia y otra”, cuestionó la dirigente de UPCN, Carina Domínguez, y pidió al Gobierno que no les haga “perder el tiempo”, advirtió que “si surge el conflicto” será por la “falta de respuestas”.



“El Gobierno presentó una propuesta que para nosotros resulta nuevamente insuficiente”, sostuvo Domínguez, secretaria Gremial de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN). “No vamos a firmar por esta oferta, que resulta insuficiente y rechazamos”, aseveró.

Recordó que en la audiencia anterior el sindicato planteó “la necesidad de establecer un mecanismo que permita que el salario de los trabajadores no siga perdiendo poder adquisitivo”. En ese sentido, la dirigente gremial señaló: “Hasta ahora se ha venido hablando solamente de un recupero de lo perdido. Nosotros pretendemos que el mecanismo que se instale en la paritaria atienda a una recomposición salarial”.

Resaltó la “buena voluntad en la negociación” que han tenido los trabajadores, “asistiendo a todas las reuniones, donde no ha habido demasiadas novedades entre una audiencia y otra”. Es que la oferta presentada este martes es similar a la anterior: un 15 por ciento, pero en dos tramos en lugar de tres.

“Le pedimos al Gobierno que vuelva a intentar una oferta superadora”, expresó y advirtió que “si surge el conflicto, no va a ser producto de los trabajadores, sino de una falta de respuesta o de salida a esta discusión salarial”.

Luego remarcó: “Responsabilizamos al Gobierno porque los plazos se van acortando, va a llegar el momento de tener definiciones y los trabajadores no van a tener en su salario un impacto favorable producto de una mejora salarial”.

Cuarto intermedio

En el encuentro, que se realizó en la Secretaría de Trabajo, las partes acordaron un cuarto intermedio hasta el martes que viene. “Entendemos que si llegamos a esa próxima reunión es porque el Gobierno va a venir con una oferta superadora. Si no, entendemos que no son necesarias las reuniones a perder el tiempo o a distraer la problemática”, subrayó Domínguez a esta Agencia.

“El Gobierno no cerró la puerta, así que entendemos que hará el esfuerzo para traer un ofrecimiento diferente a la próxima reunión”, señaló de todos modos. En el mismo sentido apuntó: “Consideramos que la reunión de la semana que viene es clave para saber cómo es la marcha de la paritaria estatal”.

La secretaria Gremial de UPCN comentó que el Gobierno “incorpora a la discusión un piso salarial”, pero consideró que “faltan definiciones concretas, porque hablan de 13 mil pesos, pero no se propone mejorarlo en el transcurso del año”. Y ahondó: “Si bien no lo teníamos anteriormente, no satisface las expectativas en un país donde el proceso inflacionario está dándonos una perspectiva de que la meta del 15 por ciento es prácticamente imposible de cumplir, y donde no tenemos una previsión de la economía”.

Comentó que en la reunión UPCN pidió que se conforme una “comisión permanente del salario, con carácter vinculante y que sea un ámbito con iguales efectos que la discusión paritaria”.

Apuntó además que el Gobierno les informó que reconoce el 1,8 por ciento por la cláusula gatillo del año pasado, y les anunció que “se va a pagar por complementaria luego de la liquidación de los haberes de marzo” y que será “retroactivo a enero”.

Por último, la gremialista se refirió a los cambios en el Decreto 97/18, que regula las asambleas y establece que no pueden realizarse fuera de los lugares de trabajo. “Fue modificado pero sigue manteniendo el mismo espíritu. Modera sus efectos, pero no ha sido discutido con los sindicatos”, criticó Domínguez.