Ex presidente de CTM reclamo que Salto Grande se asegure de evitar el fracking en sus cercanias

A través de una carta difundida por la Asamblea Ciudadana Concordia, Félix Herrero, presidente de la Delegación Argentina de CTM entre 1973 y 1976, reclamó a las autoridades actuales de la Comisión Técnica Mixta que se expida sobre la posibilidad de que el gobierno uruguayo autorice la utilización de la fractura hidráulica (fracking) en cercanías de la represa, debido a la presunta relación entre el uso de esa técnica de extracción de petróleo y el aumento de la actividad sísmica.



DE SALTO GRANDE, LA CTM, Y EL FRACKING

(Por Félix Herrero*)

Hace pocos años estuvimos acompañando en el Juzgado de la ciudad de Concordia la presentación para que se impida la práctica del fracking, por lo ruinosa respecto al ambiente, la salud humana, las condiciones sanitarias de los animales, y sobre todo, la pureza de las aguas. A la salida del juzgado, una persona nos felicitaba por la presentación, pero a renglón seguido nos preguntaba ¿Qué es el fracking? Mostraba que había preocupación pero poca información.

Quiénes nacimos a la orilla del Yberá, sabemos como todos los mesopotámicos la importancia del agua dulce y limpia para los habitantes de la región. Cuando fuimos presidente de la CTM en los años de su construcción siempre fue el agua el motivo del mayor cuidado.

Últimamente ha aparecido una técnica de búsqueda y extracción de hidrocarburos que ingresa peligrosos componentes químicos para romper la roca donde está encerrado el recurso, y además se deposita en el interior del subsuelo aguas y residuos químicos y petroleros (cuando no quedan en la superficie perjudicando las tareas agrícolas y pecuarias). La introducción de aguas para fracturar la roca y el depósito de los residuos en el subsuelo provoca la contaminación hídrica pero además movimientos sísmicos, que con el correr del tiempo quedan certificadas en las regiones del fracking de Estados Unidos, país que va adelante en esta cuestionada práctica.

Los últimos cuidados frente a esta realidad no se refieren solamente al peligro contaminante, por demás riesgoso cuando en la región habita una gran población en los cuatro países de nuestro Guarania, y que cobija uno de los bienes más preciados del mundo: nuestro acuífero Guaraní.

Las investigaciones sobre la influencia, la relación, o correlación entre el fracking y los terremotos se siguen desarrollando con conclusiones que deberían impedir que se practique esta técnica petrolera cerca de construcciones vitales y de carácter comprometido. Así, ha nadie se le ocurre autorizar el fracking cerca de una central nuclear ni a nadie se le ocurre proponerla. Igual precaución obviamente existe respecto a la vecindad o cercanía de centrales hidroeléctricas

FRACKING Y SISMOS

Los estudios más recientes constatan la relación. En Nueva Escocia, Canadá, ante el problema sísmico se considera la suspensión de estas actividades hasta que los riesgos se hayan despejados. El geólogo Robert G. Graham afirma que “La inyección de fluidos del fracking en la profundidad puede causar golpes al fracturar la roca y proporcionar mecanismos para que la roca ceda más fácilmente. Aunque los temblores pueden ser relativamente menores entre 3 y 5 en la escala de Richter, aún se sentirán y pueden llegar a ser muy desconcertantes. Los terremotos en Oklahoma han pasado de no más de una docena al año a 888 en la actualidad. Esto se atribuye ampliamente al fracking y a la eliminación de los subproductos de la extracción de petróleo y otras inyecciones de agua residuales en las formaciones rocosas (Robert G. Graham, “Nueva Escocia se está hundiendo y el fracking causaría golpes y temblores”, Herald Opinions, Halifax, Canadá).

Como ya se dijo, son numerosos los estudios universitarios y de instituciones independientes que relacionan fracking con sismo. Recientemente, también investigadores del MIT y de la universidad de Harvard en forma conjunta publicaron un análisis en la revista Science Advances en el que no llegan a afirmar que el fracking causa directamente los temblores pero aseveran que debe realizar un examen frente a los numerosos estudios que concluyen en que hay una fuerte correlación entre fracking y terremotos.

Ante la presencia de petroleras del exterior que han logrado permisos para practicar el fracking en la hermana Uruguay, la comisión por mixta y por ser responsable del uso del agua compartida debería expedirse en el sentido de que no se perfore cerca de la represa. Sin ser apocalípticos ni fabricar pánicos infundados, se debe cuidar que la represa de Salto Grande no esté cerca del riesgo sísmico que conlleva el fracking. Por ello, la CTM debe prohibir en su zona de decisiones por razones precautorias dicha práctica en su cercanía, como así influir en las autoridades públicas de ambos países para que el fracking no se haga en nuestras tierras.

*Licenciado en economía política y abogado de la UBA.

Fue presidente de la Delegación Argentina de la CTM en 1973-1976.