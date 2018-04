La Fiscalia aseguro que hubo una reaccion brusca de la conductora de la Kangoo

Un accidente ocurrido el jueves en la Autovía cerca de Federación se cobró la vida de seis personas, entre ellas dos menores de 13 y 14 años. Todos son integrantes de una familia de Ramos Mejía y se conocieron sus identidades. En el hecho se vieron involucrados una Renault Kangoo, y un micro de la empresa “Expreso Paraguayo” que iba con 22 pasajeros con destino a la ciudad de La Plata.

Los investigadores manejan una primera hipótesis que señalaría que la mujer reaccionó de manera brusca, aunque no se tiene confirmado el motivo. Valeria Villalba, en sus primeras palabras, aseguró que ella estuvo en una zona de mucha neblina e intentó esquivar un automóvil que tenía en frente. No obstante, desde la fiscalía entienden que lo que pudo haber provocado la reacción es la posibilidad de haberse quedado dormida. Sin embargo, no quieren forzar a Villalba a que amplíe su declaración por su estado de salud delicado. Aún no conoce la noticia de que ha fallecido el resto de los acompañantes de la Kangoo.

Mientras se profundiza la investigación judicial para tratar de aclarar cómo ocurrió el accidente en la autovía 14, en cercanías de Federación en el que una camioneta Kangoo chocó de frente con un micro de la empresa Expreso Paraguayo, se dio a conocer la lista de los fallecidos, todos integrantes de una familia de Ramos Mejía que viajaban en el vehículo particular: Luis Villalba, de 60 años y su esposa Mabel Fauna (58); sus hijos Antonella Villalba (21) y Luis Villalba (23) y sus nietos Flor Rodríguez (14) y Azul Villalba (13).

Valeria Villalba (38), hija de Luis y Mabel y madre de Flor y Azul, es quien conducía la Kangoo, es la única sobreviviente y se encuentra internada en el Hospital San José, de Federación. “Sufrió una fractura de fémur, otra de muñeca y distintos politraumatismos”, informó Josefina Penón, la fiscal que está a cargo de la investigación.

Penón contó que estuvo en el lugar del hecho “y el cuadro era realmente espantoso. Es un milagro que la conductora haya sobrevivido y sólo sufrido heridas relativamente leves, dado que los familiares estaban literalmente despedazados”.

A la hora de establecer lo sucedido, la fiscal señaló que junto con personal de criminalística y accidentología “se puede tener algún pantallazo de lo que pudo haber ocurrido, aunque habría que esperar los resultados de los peritos. Pero por dónde se encontraba la camioneta Kangoo, la reacción de la conductora pudo ser por haberse quedado dormida, aunque ahora cobra mayor fuerza que yendo a una velocidad elevada y debido a la espesa neblina, se haya encontrado con otro vehículo en su mismo carril, lo que motivó a dar el volantazo, cruzarse a la otra mano e impactar con el micro”.

Esta posibilidad es la que también baraja el Comisario Mayor de la Departamental de Federación Adalberto Roldán, quien lleva más de treinta años en la Fuerza y coincide con la fiscal que “el cuadro era de terror, nunca había visto algo igual. Es difícil entender cómo pudo suceder porque son dos carriles por mano y en el medio hay un amplio cantero, pero la camioneta lo cruzó y chofer del micro no tuvo tiempo de reacción”.

La médica Johanna Magnano, del hospital San José de Federación señaló que “la paciente Valeria Villalba se encuentra internada, en buen estado de salud y sedada luego de sufrir un estado de shock”. Y señaló que “estaba acompañada por un equipo terapéutico, a la espera de una hermana que llegaría desde Buenos Aires, para informarle lo sucedido con su familia”.

La fiscal señaló que pudo hablar con la paciente, a quien encontró “muy nerviosa primero, preguntando qué había sucedido y dónde estaban sus familiares, hasta que fue sedada y contenida por un grupo de profesionales”.

El accidente ocurrió a las 5.15 del jueves, en la autovía 14 Gervasio Artigas a la altura del kilómetro 301, en el carril norte-sur, en el que se vieron involucrados una Renault Kangoo proveniente de la localidad de Ramos Mejías, y un micro de la empresa Expreso Paraguayo.

Se indicó que el micro, que venía desde Ciudad del Este (Paraguay) y se dirigía a la ciudad de La Plata, llevaba 22 pasajeros y era conducido por Amancio Insaurralde, paraguayo de 43 años. El chofer del micro está estable, internado en el hospital de Santa Rosa de Chajarí, a unos 40 kilómetros de Federación. “Está fuera de peligro, aunque sufrió una lesión importante en las partes blandas (piel y músculos) de una pierna, y la fractura expuesta de su muñeca”, hizo saber María Fernanda Lalosa, directora del centro asistencial. “El chofer es extranjero, se encuentra algo nervioso, lógico por todo lo sufrido, pero está ayudado por personal del hospital y acompañado por una de las azafatas del micro”.