Concurso publico para aspirantes a choferes y operarios en el Municipio

Este pasado martes se realizó el cierre de evaluación de antecedentes de los aspirantes al concurso abierto de oposición y antecedentes para los ingresos, en el carácter de contratados con aportes a la Municipalidad de Concordia para los cargos de operarios y choferes en el área de recolección de residuos, tal lo dispuesto por el intendente Enrique Cresto, en el marco de las políticas de transparencia y calidad del empleo público que lleva adelante desde su gestión.

La misma estuvo a cargo de la Comisión Evaluadora, estando presentes la directora de Recursos Humanos María Eugenia Tassino, como representante del Departamento Ejecutivo Municipal; el Subsecretario de Servicios Públicos Oscar Santana, como representante de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y en representación del Honorable Concejo Deliberante el concejal Sebastián Cuberli.

OPERARIOS

Para el cargo de operarios, se evaluaron un total de doscientos cincuenta y ocho (258) carpetas, habiendo cumplimentado con todos los requisitos solicitados un total de ciento ochenta y un (181) carpetas.

Fueron desestimadas un total de setenta y siete (77) carpetas de aspirantes, de los cuales diez (10) no cumplieron con el requisito del Artículo 9º inc a) “Los interesados deberán tener entre dieciocho (18) y treinta y tres (33) años de edad al momento de la apertura a la convocatoria a inscripción de aspirantes”.

Cincuenta y cinco (55) carpetas no cumplieron con el requisito del Artículo 9º inc. d) “Tener estudios primarios completos como mínimo”, y doce (12) carpetas no cumplieron con el requisito del Artículo 9° inc. g) “Presentar constancia de recepción de autoridad competente desde fecha 1° de febrero de 2018 en adelante de solicitud sobre certificados de antecedentes penales.

Las 181 carpetas de antecedentes de aspirantes que cumplimentaron los requisitos solicitados pasaron a la segunda instancia y serán convocados a la capacitación obligatoria de diez días que comenzará el día 9 de abril de 2018.

CHOFERES

En lo que respecta al cargo para choferes, se evaluaron un total de treinta y seis (36) carpetas, habiendo cumplimentado con todos los requisitos solicitados un total de once (11) carpetas.

Fueron desestimadas un total de veinticinco (25) carpetas de aspirantes, de los cuales seis (6) no cumplieron con el requisito del Artículo 9º inc a) “Los interesados deberán tener entre dieciocho (18) y treinta y tres (33) años de edad al momento de la apertura a la convocatoria a inscripción de aspirantes”, siete (7) carpetas no cumplieron con el requisito del Artículo 9º inc. D) “Tener estudios primarios completos como mínimo”.

Cinco carpetas no cumplieron con el requisito del Artículo 9° inc. g) “Presentar constancia de recepción de autoridad competente desde fecha 1° de febrero de 2018 en adelante de solicitud sobre certificados de antecedentes penales y siete no cumplieron con el requisito del Artículo 9° inc. j) “Presentar al momento de la inscripción copia del carnet habilitante categoría C”.

Las 11 carpetas de antecedentes de aspirantes que cumplimentaron los requisitos solicitados pasaron a la segunda instancia y serán convocados a la capacitación obligatoria de diez días que comenzará el día 9 de abril de 2018.

El listado de los aspirantes para los dos cargos se colocara en el sitio web de la Municipalidad de Concordia (www.concordia.gob.ar) dejándose una copia en la Mesa de Informes Municipal, sita en calle Mitre N° 76.

COMIENZO DEL CURSO DE CAPACITACIÓN

Además se informa a aspirantes admitidos en calidad de operarios y choferes al concurso para el Área Recolección de Residuos que el Curso de Capacitación de carácter obligatorio dará comienzo el próximo lunes 9 de abril en el Salón de Actos de la Municipalidad de Concordia.

Los apellidos con iniciales de la letra A hasta la letra L, deberán presentarse en el turno mañana en el horario de 9 hs a 11 hs.

Los apellidos con iniciales de la Letra M hasta la letra Z, deberán presentarse en el turno tarde en el horario de 15 a 17 hs.