Aseguran que fue contundente la primera jornada de paro bancario

En la capital entrerriana “el 100 por ciento de los bancos tuvieron sus puertas cerradas”, destacó el secretario adjunto de la seccional local, Augusto Gervasoni. El dirigente resaltó la “unidad y fortaleza” de los trabajadores y manifestó sus expectativas para que “este mensaje” llegue al sector empresario y se vuelque en una nueva propuesta de cara a la reunión del jueves en Trabajo.



“El nivel de adhesión y desarrollo de la medida de fuerza en la seccional Paraná y por lo que pudimos conocer en todo el país, fue contundente”, expresó Augusto Gervasoni sobre el primer paro de 24 horas convocado por la Asociación Bancaria, el cual se repetirá mañana miércoles 18. “En Paraná el 100 por ciento de los bancos estuvo con las puertas cerradas sin atender al público”, puntualizó.

La importante adhesión “nos dio tranquilidad a los trabajadores en cuanto a la unidad y fortaleza que estamos teniendo frente a los intentos de quebrantar las voluntades para poder ganar las patronales esta batalla. No sólo no la vamos a perder a esta batalla, sino que no vamos a dejar que nos dobleguen”, arengó el dirigente.

Para hoy miércoles se esperan otras 24 horas de paro sin concurrencia a los lugares de trabajo y la expectativa del sindicato bancario es recoger el mismo acatamiento.

“Queremos que este mensaje le llegue a las patronales para que día jueves entiendan esta fortaleza demostrada, a pesar de los cuatro meses que venimos sin acuerdo, con una chicana tras otra y varias iniciativas para quebrantar la voluntad de los trabajadores”, señaló Gervasoni.

Por fuera del ámbito paritario, las partes mantienen conversaciones en las cuales, según el dirigente “se demuestra un mejor dialogo en pos de poder acordar con los verdaderos dueños de los bancos que son los privados nacionales. Con ellos estamos teniendo una perspectiva”, admitió el referente bancario y reconoció la existencia de “complicaciones con los que no son dueños, que son empleados bancarios como nosotros pero con rol jerárquicos o CEO`s que dificultan las negociaciones y a quienes el Gobierno ‘les está dando una mano’ para tender los salarios a la baja”, denunció.

Luego de insistir en que el sector “no puede permitir bajo ningún punto de vista aceptar un 15 por ciento en tres cuotas sin cláusula gatillo”, Gervasoni manifestó que esperan que los empresarios presenten el jueves una oferta “sustancialmente mejor”.

“Siempre estuvimos abiertos al diálogo, hemos tenido gestos como el de correr el paro de la semana pasada a ésta; ahora esperamos que vayan con una propuesta que calme los ánimos y podamos arreglar; de los contrario nuestros paritarios, el secretariado nacional junto con el Consejo Directivo, tiene la facultad para evaluar la profundización de las medidas”, anticipó.