Giano explico que aprobo el Senado sobre los terrenos de Pampa Soler

Recibió media sanción la ley que pidió el municipio para expropiar terrenos en la zona de Concordia conocida como Pampa Soler. Palabras más, palabras menos, fue el modo en que el senador del departamento eligió para resumir lo ocurrido en la última sesión de la Cámara Alta entrerriana.

Sobre el origen del proyecto explicó que “en enero de este año el presidente municipal de Concordia me solicita por escrito que trabajemos en un proyecto de Ley para expropiar los terrenos más conocidos como Pampa Soler donde hay alrededor de 800 familias con el propósito de regularizar la situación dominial”, explicó el senador Ángel Giano ante la consulta de El Entre Ríos.

Describió, al momento de fundamentar el planteo que recibió de parte de Enrique Cresto, que “ahí hay conflictividad con demandas judiciales de desalojo y también hay cuestiones que tienen que ver con dueños desconocidos pero lo que es seguro es que hay una situación irregular dominialmente hablando”, insistió.

En efecto, fue este viernes la última vez que los vecinos de Concordia visibilizaron esa situación de “conflictividad” como describió el representante de la ciudad en el Senado provincial. Fue cuando en avenida Monseñor Rösch, en su esquina con calle Las Palmeras, hubo una protesta con corte de acceso sur incluido.

El presidente del bloque de senadores del “Frente para la Victoria” explicó que en el pedio que recibió de parte del Ejecutivo es para que, “con recursos municipales, vía el camino de la expropiación, va a adquirir esos terrenos y los va a utilizar no solo para regularizar la situación dominial sino también para construcción de viviendas, espacios verdes, servicios públicos y obviamente tratar de evitar conflictividad social”.

Insistió, entonces, que de eso se trata el proyecto de Ley que recibió por unanimidad la aprobación del Senado (ahora irá a Diputados para su sanción definitiva): “declarar de interés público y sujeto a expropiación los terrenos y después el municipio tendrá que arreglar, ocuparse, acordar con quienes han entablado demandas de desalojo concretamente y, donde no hay dueños, generar la regulación”.

Prometió que, “desde Paraná seguiré insistiendo con Diputados y conla Comisión de Legislación General que es a donde va este expediente y donde hay tres diputados que son de Concordia (La Madrid, Bahler y Rotman). Conversaré con ellos para avanzar lo más rápidamente posible”.

“Proponen expropiar tierras para dárselas a sus ocupantes”, tituló El Entre Ríos el 1 de marzo último al hacerse eco de la propuesta que era entonces analizada en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado.

-Fuera de aire, nos hiciste notar que esto era incorrecto. ¿Por qué estaba equivocada la interpretación hecha a la hora de titular?

-“Yo no soy el que toma decisiones sobre lo que pasa y no pasa en terrenos o inmuebles de la ciudad de Concordia. No es el senador el que decide expropiar terrenos para dárselos a quienes lo están ocupando. Eso es lo que fundamentalmente no es así”.

Más adelante, el ex vocal de CAFESG enfatizó: “Repito que todo surge, como surge siempre o generalmente, del pedido que hacen los intendentes para que, en base a su plan de regulación de tierras y viviendas, puedan contar con esta herramienta que es la necesaria”.

