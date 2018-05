La CGT Parana pide una nueva conduccion al ver como ‘agotado el tiempo del triunvirato nacional’ 

Oscar Barbieri, dirigente del gremio de Dragado y Balizamiento e integrante de la conducción de la regional Paraná de la CGT, aseguró que el tiempo del triunvirato nacional de la central obrera está “agotado” y reclamó que “cuanto antes” se defina una nueva conducción que defienda los intereses de los trabajadores.



“El tiempo del triunvirato está agotado. Se hace necesario elegir una nueva conducción, que tiene que ser mediante un (congreso) confederal que debe reunirse entre julio y agosto. No puede pasar más tiempo para definir una política que represente los intereses reales de los trabajadores y donde se tenga como eje la defensa de las fuentes de trabajo y el ingreso salarial”, dijo Barbieri a esta Agencia.

“Si no somos capaces de tener unidad de criterio y unidad de acción, más allá de los matices de cada dirigente gremial, (el futuro) será muy complicado. Debemos tener en claro, más allá de la realidad de cada sector, que sea quien sea (quien quede al frente de la central obrera) tiene que defender mejor los intereses de los trabajadores, fundamentalmente la fuente de trabajo y la redistribución del ingreso”, aseveró.

Además, consignó: “La Argentina sigue andando. Si la nueva conducción de la CGT sirve para fijar una postura y está acompañada por todos, que el confederal sea cuanto antes”, reclamó al ser consultado sobre si la fecha del 22 de agosto, que trascendió como día para realizar el congreso, se ajusta a las necesidades actuales de los trabajadores.

Barbieri prefirió no hablar de un escenario de ruptura en la CGT por las posiciones disímiles sobre algunos temas y por la cercanía o lejanía al gobierno, pero mencionó que existe una “fuerte dispersión” en el sector gremial, que se corresponde con el que existe en “todo el campo popular”, aunque sentenció que las políticas del Gobierno nacional “van a ser las que nos unan.

Sobre la reforma laboral

Con respecto al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional, el dirigente sostuvo que los principios y bases “no son nuevos”. “En septiembre u octubre del año pasado, se había logrado un pacto que disminuía en un 90% lo que pretendía el Gobierno, pero luego el Gobierno, entre gallos y medianoche, presentó el proyecto que le interesaba realmente en ese momento que era el de la reforma previsional, que terminó perjudicando a los trabajadores jubilados”, dijo.

“Cuando el Gobierno habla de reforma laboral, es como el cólera: no hay que tenerle miedo, hay que tener cuidado”, advirtió.

Las medidas que impulsa la administración de Cambiemos “terminan perjudicando a los trabajadores que no somos responsables de la crisis. El dólar y todo esto que está pasando ahora como los aumentos y demás, no es manejado por los trabajadores, sino los que dirigen la política devaluadora, que sacan enormes ganancias y las sacan del país con empresas off shore”.

“Y después nos piden sacrificio a los trabajadores, porque lo que pretenden con la flexibilización salarial es pagar menos salario, menos indemnizaciones, menos salarios y horas extras”, apuntó.

Por último, calificó de “pornografía” la situación que se vive en materia de política financiera en el país, donde las Lebacs “subirán mañana al 38%” de rendimiento anual.