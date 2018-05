Sancionaran a empleados municipales que venden su indumentaria de trabajo

Durante el fin de semana, un usuario de Facebook publicó en varios grupos una fotografía de un uniforme de trabajo del municipio local, ofreciéndolo a la venta. La indumentaria es del tipo que usa habitualmente el personal que desempeña tareas en áreas de obras, en los talleres municipales y en determinados trabajos en la vía pública. Quien la ofertó en las redes sociales adujo que se la vendió otra persona a quien no conocía.

El intendente Enrique Cresto ordenó que se arbitren los medios necesarios para determinar cómo el uniforme llegó a los grupos de compra y venta de Facebook, de forma tal de localizar a los responsables y sancionarlos severamente. Teniendo en cuenta algunos datos que pudieron recabarse en las últimas horas, el departamento legal del municipio iniciará este lunes el sumario administrativo al personal que podría tener mayores responsabilidades en esta situación.

En este sentido, el Secretario de Obras y Servicios Públicos Jorge Mendieta, precisó que “el Intendente nos dio instrucciones para que se investigue y se sancione a los responsables, estamos trabajando en eso. El uniforme de trabajo tiene que utilizarse para trabajar. Venderlo es una falta muy grave. No vamos a permitir que este tipo de situaciones se repitan”, indicó el funcionario.

Mendieta lamentó que “con mucho esfuerzo, y en un trabajo conjunto con los gremios, se realiza la entrega de ropa de trabajo, calzado y elementos de seguridad a los trabajadores municipales. Es un beneficio más que reciben los empleados y que contribuye a que podamos seguir mejorando los servicios que se prestan. Pero parece que siempre hay algún avivado que por unos pocos pesos regala la ropa que le dan. No podemos dejar que esto pase”, remarcó.

Por eso “se está investigando quién está vendiendo la ropa, o cómo ésta persona la consiguió. El Intendente nos dijo que se realice el sumario administrativo correspondiente y las actuaciones ya están encaminadas. Nuestros abogadas van a evaluar si corresponde también algún intervención de la Justicia, porque en principio se estaría produciendo un ilícito”, argumentó el titular de Obras Públicas.

Finalmente, el funcionario pidió la colaboración de la ciudadanía para no alentar este tipo de episodios. “El que compra sabe bien que está comprando algo que no debería venderse. Por eso, les pedimos que no lo hagan. Y si además de no comprar quiere denunciar también al que quiere venderle le agradecemos mucho que lo haga. Eso nos ayuda a terminar con este tipo de prácticas”, finalizó Mendieta.