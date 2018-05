Show solidario de Mike Amigorena en Concordia

Este domingo 20 de mayo, el actor Mike Amigorena se presentará en Concordia, con su espectáculo teatral “El Amor Sos Vos”, en una función especial solidaria, promovida por la Secretaría de Turismo y Cultura del Gobierno Provincial y la Municipalidad de Concordia, donde la entrada será la donación de un abrigo para las familias más vulnerables.

El actor, reconocido por sus protagónicos en las series de TV, Los exitosos Pells, Guapas, Quiero vivir a tu lado, entre otras series, además de una extensa trayectoria teatral, estará este fin de semana en Concordia. Trae a la ciudad su espectáculo “El Amor Sos Vos” (El Amor en Palabras, Cuerpo y Canciones), una divertida puesta en escena que recorre todos los camiones del amor.

“La obra transita por las contradicciones del amor. Será un viaje a través de todos sus estadíos. Cuando recién lo conoces y te quema; cuando ya no te va a sorprender y es lo que es; y cuando ya está preparado para partir y aterrizar en otro corazón. El espectador se va a sentir identificado con algunos de los momentos de la obra y podrá sacar sus propias conclusiones. Todo estará entrelazado a través de la música, con una selección de canciones que nos permitirán navegar dentro del corazón”, cuenta Amigorena. Y explica: “El espectáculo es esperanzador, liberador, y al mismo tiempo gratificante porque vas a confirmar que el amor que tenés lo seguís eligiendo, si no lo tenés estás pronto a buscarlo y si no a soltarlo. Se trata de ganar confianza. Confiar en el amor cuando está y cuando no está confiar en uno. Por eso, sin lugar a dudas, el amor sos vos”.

La función, organizada por la Secretaría de Turismo y Cultura de la Provincia, junto a la Municipalidad de Concordia, se realizará en el Centro de Convenciones (San Lorenzo y Sarmiento), este domingo 20 de mayo a las 20 horas. Las entradas se podrán canjear por un abrigo, ropa de invierno o calzado, a partir de este miércoles 16 de mayo, de 8 a 12 horas en la Carpa que se dispondrá en Plaza 25 de Mayo, o bien en las oficinas de la Coordinación de Eventos de la Municipalidad, Urquiza 636.

El espectáculo cuenta con el apoyo y acompañamiento de Imprenta 4Colores y El Ciervo Restaurante. Las donaciones recibidas serán distribuidas a través a través de instituciones benéficas.