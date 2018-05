La CGT Villaguay reclamo medidas de accion directa contra “el ajuste”

El titular de la CGT Villaguay, Hugo Retamar, destacó la necesidad de realizar “medidas de protesta contundentes para frenar el ajuste del Gobierno nacional”. También se refirió a la importancia de “construir un gran frente político” en la provincia para evitar que “los CEOs gobiernen Entre Ríos en 2019”.

Desde la CGT Villaguay, Hugo Retamar aseveró al respecto: “No comparto nada lo que dijo Schmid porque no hay que preparar nada. Hoy estamos atravesando una crisis que se siente en todos los rincones del país y no podemos seguir anunciándole al Gobierno nacional que si no corrige el rumbo le vamos a pegar. Hoy hay que decidir ya medidas de acción directa para frenar este ajuste”.

“Las manifestaciones de protesta que se hagan deben ser contundentes”, enfatizó, al tiempo que consideró que “no es momento de ser tibios”.

“Si hay un adversario o un enemigo, ese enemigo es el neoliberalismo, el FMI y el Gobierno de Cambiemos que lo representa”, sostuvo.

Enseguida aclaró que no está planteando “una desestabilización”, pero remarcó la necesidad de “movilizarse y manifestarse en la calle ante este atropello”.

Hay que evitar que Cambiemos gobierne Entre Ríos



“En Entre Ríos tenemos un gobierno de corte peronista. Entendemos que en esta provincia todavía hay paritarias, aún se construyen viviendas con fondos propios y se atienden las demandas de los productores regionales, aunque faltan muchas medidas”, dijo Retamar al marcar las diferencias con el Gobierno nacional

En este sentido, resaltó la necesidad de “construir -de cara al 2019- un gran frente político en el que estén incluidos todos los trabajadores para que Cambiemos no gobierne la provincia desde 2019”, dijo.

Sobre las intenciones que deslizó Bordet de continuar gobernando por cuatro años más, Retamar manifestó: “No cuestionamos eso. Llegado el momento daremos el debate. Lo que sí puedo decir es que entendemos que el peronismo debe unirse, pero también abrir la tranquera e incorporar a otros partidos, y sectores porque acá no sobra nadie”.

“Tenemos que avanzar en un trabajo articulado gremios, organizaciones y movimientos sociales, partidos políticos, entidades intermedias, empresarios, ciudadanos comunes, etc para volver a tener un proyecto de país y no esto, que es un gobierno de empresarios y de CEOs administrado por el FMI”, enfatizó el dirigente sindical.

El 2, plenario



Luego recordó que este lunes cinco de las siete regionales que la CGT tiene en la provincia se reunieron en Gualeguay: “Nos autoconvocamos porque la situación nos lo exigía. Era necesario empezar a dar el debate y ayer dimos el puntapié inicial”.

En el encuentro se decidió convocar a un plenario ampliado para el sábado 2 de junio en Villaguay: “Estamos convocando a las siete regionales (también a Paraná y Concordia, que no estuvieron presentes este lunes) porque no son tiempos de dividirnos”.

“La idea es poder definir medidas de acción directa para luchar contra el ajuste, el tarifazo, la reforma laboral y el FMI”, agregó en declaraciones a esta Agencia.

“El panorama para los trabajadores argentinos es muy oscuro y también lo es para muchos de los argentinos que votaron a Cambiemos y se sienten estafados”, concluyó.