Comienzan los sorteos para acceder a creditos destinados a construir o ampliar viviendas

El Gobierno provincial comenzará con los sorteos públicos para otorgar créditos destinados a la ampliación o construcción de viviendas en terreno propio. Se trata de dos de las tres operatorias que está llevando adelante el IAPV en el marco del programa “Primero tu Casa”. En una primera etapa se sortearán 400 créditos.

El programa “Primero tu Casa”, que lleva adelante el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), es financiado íntegramente por la provincia y cuenta con tres operatorias: Vivienda con terreno cedido; Vivienda en terreno propio; y Ampliación de vivienda propia.

Al respecto, el gobernador Gustavo Bordet destacó que “este es un hecho muy importante, porque tenemos la firme decisión política de avanzar con la construcción de viviendas, para generar actividad económica, nuevas fuentes de trabajo y para dar respuesta a las necesidades habitacionales de los entrerrianos”.

“Le hemos manifestado al Gobierno nacional nuestra preocupación de que se paralice la obra pública, no sólo por lo que necesitan las provincias y los municipios en materia de infraestructura, sino también por lo que la obra pública genera en materia de trabajo. El compromiso que asumieron es que todas las obras que se están ejecutando y las que están en proceso licitatorio y que están convenidas se van a terminar de ejecutar”, refirió Bordet.

“Puede haber dificultades con las obras nuevas, por eso la provincia está trabajando con programas y fondos propios, como en el caso de viviendas, para dinamizar justamente este sector. Por eso, independiente del recorte que se puede producir en el presupuesto nacional, en la provincia vamos a estar activos con la obra pública”, remarcó el mandatario.

“Diseñamos el programa que se financia enteramente con recursos provinciales, es decir de todos los entrerrianos, para que llegue a la mayor cantidad posible de localidades. Ese es el espíritu que queremos poner en valor, y este programa lo demuestra porque vamos a sortear créditos para familias de los 17 departamentos entrerrianos”, señaló.

“La vivienda es un derecho básico del que nos hacemos cargo como Estado”, afirmó Bordet y subrayó: “ahora vendrán muchas más porque nuestro compromiso con los entrerrianos es real y lo estamos cumpliendo”.

Arraigo para las familias



“Una de las obras públicas más significativas es la construcción de viviendas, que ofrecen arraigo en cada comunidad entrerriana y dignifican a las familias para que puedan vivir dignamente”, expresó el titular de IAPV, Marcelo Casaretto, al tiempo que indicó que “este lunes y martes estamos en condiciones de sortear 400 casas entre más de 1.000 posibles adjudicatarios. Esto constituye una gran respuesta de parte del gobierno provincial a la demanda habitacional”

“Con el Programa ‘Primero Tu Casa’, a través de sus tres operatorias, estaríamos ejecutando 2.000 viviendas antes de fin de año”, afirmó y subrayó: “Es un hecho muy importante después de más de 20 años que la provincia no tenía una política propia en esta materia y poder darle respuestas a tantas familias que lo necesitan”.

Este lunes se comenzará con el sorteo de 200 créditos de la Operatoria 2 y el martes se continuará con 200 de la Operatoria 3.

Listado



Para la conformación del listado de aspirantes definitivo se tuvieron en cuenta todos los inscriptos hasta el día 30 de abril de 2018, fecha que fue tomada como corte de inscripción para el primer sorteo del Programa.

Para la operatoria 2 son 886 los aspirantes y 449 los de la operatoria 3. Todas aquellas familias que se hayan anotado con posterioridad a dicha fecha podrán participar de los futuros sorteos.

La cantidad de créditos a otorgar se estipuló teniendo en cuenta el informe nacional realizado por la Secretaria de Vivienda de la Nación correspondiente al déficit habitacional cuantitativo y cualitativo para Entre Ríos.

Con dicha información se ponderó la cantidad de soluciones habitacionales (construcción o ampliación) a otorgar por departamento, estipulando igual cantidad para ambas operatorias.

Operatoria 2: Construcción de vivienda en terreno propio



Está orientada a grupos familiares que poseen terreno propio para la construcción, para lo cual es requisito que el mismo se encuentre libre de hipotecas y demás gravámenes. Esta operatoria exige la construcción sobre terreno propio y exclusivamente para vivienda familiar única y de ocupación permanente.

El Gobierno provincial otorga un crédito hipotecario destinado a cubrir el 80 por ciento del costo total de la construcción de la vivienda establecido por el Instituto para cada prototipo propio de vivienda (monoambiente, uno o dos dormitorios) y no sobre el costo del total del proyecto propio presentado por el particular.

Se hará un anticipo y tres desembolsos, cada uno de ellos del 25 por ciento, y se controlará el destino de los fondos. Como la primera operatoria, el plazo del crédito será de hasta 25 años.

Operatoria 3: Ampliación de vivienda propia

Tiene el objetivo de mejorar las condiciones y calidad de vida de aquellos grupos familiares propietarios de una “vivienda única que habiten” y que no cuenten con la posibilidad de acceder a créditos accesibles para poder realizar dichas ampliaciones. La obra no podrá superar los 15 m2 de construcción nueva y la superficie total de la vivienda, una vez ampliada, no podrá ser superior a los 70 m2.

El monto máximo a financiar será de 150.000 pesos, con un plazo de hasta cinco años como máximo.

Quienes se inscriban en estas operatorias no podrán haber sido beneficiarios de algún programa estatal de vivienda, nacional, provincial o municipal, como Procrear, Fonavi, IAPV, etc.

Detalles del sorteo



El sorteo se realizará en las oficinas central de IAPV, será fiscalizado por escribano público y se transmitirá en vivo a través de la página de Facebook del organismo provincial.

Del listado definitivo de postulantes inscriptos por departamento, de acuerdo a los requisitos de IAPV, surge el número de orden de cada grupo familiar con el que participaran del sorteo.

Se sortearan por departamento en primer lugar los beneficiarios titulares y luego, en idéntica cantidad, los suplentes, los que se organizaran por orden de salida.

Iniciados los tramites de obtención del crédito por parte de los beneficiarios titulares y previendo la posibilidad de que algunos no cumplan con las condiciones o documentación necesaria se llamará al primer suplente y de repetirse la situación se continuará en orden con el siguiente. Los listados resultantes de titulares y suplentes se publicarán en la página web de IAPV.