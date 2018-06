Concordia recordo el aniversario del nacimiento de Belgrano

En la mañana del domingo 3 de junio, en la plazoleta frente a la Catedral, y donde se encuentra la escultura realizada por el artista Nicolás Pasarella, “Hombre Bandera”, se realizó el acto en homenaje al General Manuel Belgrano, a 248 años de su nacimiento, organizado por la Asociación Belgraniana de Concordia junto a la Municipalidad de Concordia y la Dirección Departamental de Escuelas. El Subsecretario de Cultura César Tisocco y la concejala Julia Sáenz participaron en representación del Intendente Enrique Cresto, junto al coordinador del área de Juventud Juan Gómez, autoridades educativas, funcionarios municipales y público en general.



En el acto se recordó el pensamiento y las ideas de Belgrano trayendo al presente su legado y su accionar en el actual contexto del país. En este sentido, la Profesora Silvia Percara, de la Asociación Belgraniana, señaló que “es una necesidad que seamos nosotros, como verdaderos argentinos, quienes encontremos las soluciones y las pongamos en práctica, y que además estemos a la altura de exigir que se cumpla todo aquello que bregue por una identidad nacional, cumpliendo nuestro rol de ciudadanos, haciendo respetar nuestros derechos y ejecutando nuestras obligaciones”.

La Profesora Percara continuó señalando que “el fortalecimiento de nuestra identidad y autoestima como Nación y el crecimiento de una corriente de pensamiento que privilegie los intereses nacionales, es una condición necesaria para la solución de los demás problemas de nuestro país”.

Y culminó sus palabras en representación de la Asociación Belgraniana, indicando que “lo que más caracterizó a Belgrano fue su actitud ética y su amor a la Patria. Hoy debemos reflexionar si cada uno de nosotros tiene esa actitud para con nuestra Argentina, si cada accionar condice con el legado de nuestro héroe: un proyecto nacional que nos haga una Nación libre, justa y soberana”.

En el acto también hizo uso de la palabra la Profesora Lucía Menéndez, de la Dirección Municipal de Educación, quien destacó la creación de la Escuela de Oficios, “iniciativa del Intendente Enrique Tomás Cresto”, que se lleva adelante entre el Ejército, la Departamental de Escuelas y el municipio, y “que permite “a cien jóvenes de nuestra ciudad que no pudieron terminar sus estudios o conseguir un empleo formal, que se capaciten en oficios apuntando a un desarrollo laboral y un compromiso con la comunidad”.

“En tiempos de mérito individual, nosotros preferimos seguir el ejemplo de Belgrano, porque consideramos a la educación una responsabilidad indelegable del Estado, que no sólo debe crear las oportunidades sino que también debe acompañar las trayectorias educativas de cada uno de los jóvenes de nuestra Patria, atendiendo a las necesidades de cada una de ellos”, sostuvo la Profesora Menéndez. “Por eso, no queremos dejar a nuestros próceres en los Manuales de Historia, sino que sean la inspiración de nuestros actos. Belgrano nos legó uno de los ejemplos más valiosos. Porque cuando tuvo que elegir entre su vocación y el deber, eligió el deber. Cuando uno sigue su vocación está haciendo lo que le gusta, pero cuando se elige el deber ya no es la satisfacción propia. Se está eligiendo en el deber al compromiso con el país y con la Patria”, afirmó.

Por su parte, la concejala Julia Saenz llevó el saludo del Intendente Cresto y recibió de la Asociación Belgraniana el pedido de que junio, mes del nacimiento y también del fallecimiento del creador de la Bandera Argentina, sea declarado “Mes en Homenaje a Belgrano y de Difusión y Reconocimiento de su Obra Patriótica”. La concejala expresó que llevará el pedido al Concejo Deliberante, para que sea analizado por todos los ediles, lo que sin dudas contará con el apoyo de todos.