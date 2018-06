La Provincia incorporó vehículos ciento por ciento eléctricos

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, Enersa presentó los dos vehículos ciento por ciento eléctricos que incorporó a su flota. La compra es parte del compromiso con la sustentabilidad ambiental que lleva adelante la provincia y la empresa a través de distintos programas.

“Podemos realizar estas acciones porque hay una planificación que lo permite”, resaltó el titular de la empresa, Jorge González.

Una de las camionetas fue expuesta en la estación de carga de la distribuidora estatal y el otro formó parte de la jornada de concientización que se desarrolló en la Plaza Mansilla de Paraná.

“El Gobernador nos pidió un plan a 10 años que exceda las gestiones de gobierno. Ese plan está en marcha y ya se está desarrollando la infraestructura eléctrica necesaria para abastecer con calidad este tipo de vehículos. Hoy somos la primera distribuidora de servicios públicos estatal en contar con esta tecnología, hecho que nos llena de orgullo”, continuó González.

Los vehículos son dos furgones marca Renault, modelo Kangoo Z.E. Maxi. Las unidades son de origen francés y poseen una autonomía real de 200 kilómetros. Los vehículos cuentan con el Modo Eco, lo que les permite economizar energía sin resignar prestaciones. Además, recuperan energía y cuentan con sistema de preclimatización para disfrutar de un confort térmico óptimo mientras preserva los recursos de la batería. El motor eléctrico eroga una potencia de 60 CV, permitiéndoles alcanzar una velocidad máxima de 130 km/h.

Para la carga de los vehículos, Enersa adquirió dos cargadores monofásicos, uno diseñado para ser instalado en domicilios, tanto interiores como exteriores, y otro para ser instalado en espacios públicos y privados.

BENEFICIOS

Entre los beneficios que tienen los vehículos, se puede mencionar que no generan emisiones de dióxido de carbono; no generan ruido; no contaminan el medio ambiente; admiten una carga de hasta 650 kilos.

La adquisición de los vehículos eléctricos es una de las tantas acciones que Enersa viene desarrollando a favor del cuidado y la preservación del medio ambiente. En este sentido, ya ha iniciado políticas públicas que promueven las energías limpias, como el Programa Mi ciudad LED, la instalación de paneles solares en edificios de distintos puntos de la provincia, la pronta adquisición y financiación de termotanques solares para beneficio de sus usuarios, y la incursión en la Generación Distribuida, por nombrar sólo algunas.