Colectivo de Generos rechazo que el Concejo Deliberante “ponga el titulo Pro Vida a la ciudad”

Este jueves ingresó en el concejo deliberante el despacho del expediente número 23329 del concejo en comisión, con el proyecto propone declarar a Concordia ciudad “Pro Vida y Pro Familia”. El próximo jueves será tratado y sometido a votación. El Colectivo de Géneros de Concordia y varias organizaciones se reunieron para concurrir a la sesión, repudiar el ingreso del proyecto y protestar en caso de que fuese tratado y aprobado.

En diálogo con El Entre Ríos, Soledad Coquet, integrante del Colectivo de Géneros, explicó: “Este es un proyecto se presentó hace un tiempo y nosotras hicimos una declaración pública, yo pertenezco al colectivo de géneros, pero la firman varias organizaciones locales, provinciales, nacionales e internacionales” e indicó: “Nosotras entendemos que la declaración de la ciudad Pro Vida y Pro Familia va en contra de todos los derechos que los movimientos de mujeres y feministas venimos logrando en los últimos tiempos, pero además va en contra de leyes, porque por ejemplo tratan la familia como mamá, papá e hijos y viola leyes vigentes que hablan de una diversidad de familias y por otro lado, en el contexto en el que estamos los movimientos de mujeres luchando por la despenalización y legalización del aborto, ellos vienen a presentar este proyecto cuando ya se estaba tratando en Diputados a nivel nacional el proyecto de ley de despenalización del aborto”.

“No queremos ni debemos permitir que quede este precedente, porque de aprobarse la ley si se toma en cuenta algo de esto habría un conservadurismo, que en Concordia esto es muy característico. Nos enteramos que hoy podía presentarse el tema sobre tablas e hicimos la convocatoria sobre la base de esto que ya se viene trabajando, no es que no hay un contexto”, afirmó.

Noelia García, también integrante del Colectivo de Géneros, señaló: “Tuvimos una reunión con concejales y concejalas y presentamos diferentes puntos de vista y aristas que tiene esta cuestión de llamar a una ciudad entera pro vida y pro familia. Entendemos esto como parte de un retroceso en los derechos que como sociedad hemos conquistado, no solo en el tema de la interrupción del embarazo, que esperamos que sea ley, sino con el matrimonio igualitario, con la ley de identidad de género y un montón de otras. Esta propuesta va en contra de convenios internacionales, de los derechos humanos en general, esto es un retroceso”.

“Planteamos que no es competencia de un concejo deliberante pronunciarse y ser ellos quienes tengan que ponerle un título a Concordia, y que encima encontramos una contradicción con el mismo ejecutivo, porque aplican políticas públicas como ‘Concordia te incluye’, que son políticas transgresoras con el colectivo LGBTTIQ. Vemos que van en retroceso hasta con las mismas políticas públicas que plantean, desde este lado de la diversidad, y en este caso puntualmente llamar así a toda una ciudad es lo que les da la base para avanzar en todos los derechos a nivel nacional; en el congreso nacional por ejemplo se está reviendo esto de la ley de libertad de culto, que indica por ejemplo que si un juez está en contra del matrimonio igualitario no lo hace”, señaló.

Al ser consultada sobre la respuesta que tuvieron el día de la presentación a los concejales, García explicó: “Nos sorprendimos cuando ingresó nuestro pedido porque en ese momento tomaron cuenta de que no era competencia del Concejo Deliberante esto de andar declarando la ciudad pro vida. Fueron sinceros en ese momento y nos sorprendió”. Además, comentó: “Las presiones evidentemente están para los concejales y acá estamos para ver qué sucede. También queremos saber en dónde está nuestra declaración porque todo indica que la extraviaron, supuestamente iban a hacer un anexo pero nos dicen que se ha perdido”.

LA ADHESIÓN AL PACTO SAN ANTONIO DE PADUA

En el año 2016 Concordia, junto con otros municipios del país, adhirió al Pacto San Antonio de Padua. Entre los puntos que defiende la ciudad al adherir está el derecho a la vida.

Agnes Pérez, quien participó de la convocatoria como ciudadana, indicó: “De haber sido así con la adhesión al pacto, consideramos que no era necesario exponer a los concejales con este pedido de declaración pro vida y pro familia, porque todo esto salió por una presión de los 3 credos, que no es que sucede solo acá en Concordia, sino que sucede a nivel país y a nivel mundial”.

“Nosotros vamos a seguir defendiendo los derechos, y por eso hoy estamos acá y queremos que se incorpore al expediente nuestra presentación, ver anexado nuestro petitorio en la votación que hagan la próxima semana”, expresó.

La mujer, también habló sobre la convocatoria a reunión con los ediles: “La vez que vinimos a la reunión nos fuimos gratamente sorprendidas por cómo nos escucharon, porque esto es una cuestión de educación, quizás de sentarnos en la vereda de en frente y ver cómo es la cosa. En el momento en que la gente pueda o se anime a sentarse a hablar cara a cara, no por redes sociales, ni a través del celular, creo que como mínimo vamos a entendernos; siempre con respeto, por eso estamos aquí hoy en silencio y en orden. Hemos venido en paz y aún así tenemos custodia en la puerta, eso nos molesta”.

¿QUÉ PASA SI EL PROYECTO ES APROBADO?

“Si esto se aprobase nos volveremos a convocar y presentaremos un pedido de anulación, porque básicamente entendemos que esto fue presentado por los 3 credos más importantes de la ciudad y entendemos y respetamos que hay fieles y hay iglesias e incluso algunos de quienes asisten a nuestros encuentros son de alguna de las religiones, pero nosotros somos un estado laico y no se puede imponer las creencias y valores que no son los de todos al conjunto de la sociedad, a través del voto de los concejales y por eso entendemos que no debe ser aprobado”, concluyeron.