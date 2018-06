Desesperado pedido de un vecino: “Mi mujer empeora y quedan dos semanas para que nos desalojen”

Hace unos días Claudio publicó una carta en la que pedía al intendente que diera el ejemplo. Es que convive con su mujer, Cinthya, quien sufre de ELA desde hace 3 años y debió dejar de trabajar. El hombre también tuvo que dejar su empleo y hace poco tiempo logró tomar un cargo como ordenanza de una escuela. La situación económica de la familia no es la mejor, y por su sueldo bajo no pudieron pagar el alquiler. Recibieron una carta documento y, de no saldar las deudas, serán desalojados.

Claudio ha pasado por varias etapas de trámites para que su mujer pueda jubilarse por incapacidad, pero todavía no logró terminar los papeles y tiene que armarse de paciencia. Los gestos de los concordienses lo conmueven, cada vez que ven una publicación en las redes sociales asisten a ayudarlo, pero él reclama a los representantes del pueblo que, según entiende, deben ser los que brinden la respuesta que viene esperando desde hace 3 años.

En diálogo con El Entre Ríos, contó: “Cinthya es una docente y madre de dos niños, una de 5 años y una de un año y medio. Ella hace 3 años empezó con esta problemática, la han diagnosticado con ELA, de ahí en mas abandoné mi trabajo para dedicarme a ella, porque con la obra social era una lucha poder obtener algo, luego pude enfrentarme mediante abogados y recurso de amparo para tener un cuidador” y mencionó que “el año pasado la departamental de escuelas y el gobierno de la provincia me han ayudado con un trabajo de ordenanza en la escuela nro 2 Almafuerte”.

“La enfermedad de mi esposa lamentablemente ha progresado, porque es así, es una enfermedad progresiva” lamentó, y además comentó: “Nuestra economía ha variado muchísimo por como está el país y porque mi esposa en febrero dejó de percibir su sueldo por la licencia como docente porque no podía seguir más, tengo los tramites hechos de jubilación por incapacidad pero llevan mucho tiempo y la única entrada de la familia es mi sueldo que no llega a los $8 mil porque hace 3 meses me dieron el puesto de ordenanza y como soy muy nuevo no cobro mucho”.

“Hace 4 meses que inicié las gestiones para la jubilación por incapacidad, en el mientras tanto no cobra nada, no hay un compensatorio ni nada, o eso al menos me dijeron”, indicó.

“Yo quiero aclarar que en el 2017, cuando empezó todo nuestro problema, el señor Echenause nos ayudó con cosas para rifas, donó pollos como para poder paliar la situación porque yo no trabajaba, ya que tuve que abandonar para cuidar a mi esposa y mis hijas. Eso no fue siempre, pero yo no necesito que me juzguen o andar juzgando, ellos saben que lo único que necesito es un techo, hoy en día estoy haciendo lo mismo que hice el año pasado, estoy tratando de moverme para no quedarme en la calle, a mi me faltan dos semanas para quedarme en la calle” Aseguró.

“El municipio me pagó 4 meses de alquiler y de ahí no me pagó más, pero yo no me quejé, fui a buscar el modo de seguir viviendo” rememoró y se emocionó al relatar un hecho solidario que había pasado unas horas antes: “A mí me emociona como es la gente de Concordia, no hay nada más valioso, ayer vino una persona con $5300 para que pague todas las boletas de luz. No puede ser que la gente común venga a darte una mano y quienes deberían hacerlo no aparezcan, hace 3 años estoy y tanto les cuesta darme el techo, me juzgan y me dicen que hay gente que tiene más problemas que yo y yo no puedo solucionarle los problemas a otras personas, sino lo haría, necesito solucionar mis problemas y no voy a bajar los brazos, que eso quede en claro, voy a luchar, no quiero que mi esposa se termine muriendo sin tener un techo digno y vivir preocupada y llorando por las cosas que vive a diario, yo no quiero entregar mi mochila a nadie, lo único que les pido a los funcionarios es un techo digno para mi esposa”.

Sobre la situación y la cantidad de años de lucha, mencionó: “Yo ya aclaré que ella se me ha caído dos veces porque tenemos un baño muy chiquito en donde no entra siquiera la silla de ruedas y ellos no entienden, ellos creen que solo quiero pedir y pedir, yo tengo un trabajo, soy empleado de la provincia y eso hoy no alcanza para tener una casa, no voy a ir a atarme en la municipalidad, esto no es justo”.

“Mi mujer empeora y a mí me quedan dos semanas para que me desalojen, me mandaron una carta documento, esa casa no es mía, yo la alquilaba y entiendo, hace 4 meses que no pago y era lógico que esto iba a pasar” contó, acerca de la deuda que tiene y explicó: “Tendría que tener $25mil para pagar los 4 meses y la inmobiliaria dirá, pero no tengo $25mil y no quiero que me los den. Yo se que desde el gobierno me pueden dar una mano como algo urgente, desde el año pasado vengo siendo noticia y mi esposa no está como el año pasado, no es que quiero echar culpas pero no puedo más, si no me dan una vivienda estable no vamos a poder seguir”.

SOBRE LA AYUDA DE LOS CIUDADANOS Y EL “ASISTENCIALISMO”

Para concluir, Claudio volvió a hablar de la persona que se acercó a ayudarlo con el dinero para que abonara sus facturas de energía eléctrica. “Ayer, a las 8 de la noche, una persona que no quiere que nombre fue con $5300 para que pague las 3 boletas de luz y me dijo que lo tome como una ayuda de su parte, se enteró por la carta que publiqué. Le estoy muy agradecido, y me da vergüenza, no sé qué más hacer para agradecer porque igualmente no es justo que los vecinos tengan que ser los que anden ayudándome”, dijo.

Por último, habló de lo que pasó con el municipio: “Reconozco que me dieron asistencialismo, pero no fue todo el tiempo, fueron dos meses nada más y después tuve que moverme para un lado y para el otro, pero tenía que atender a mi esposa y me fui. No sé si lo hacen con todos, si la gente termina cansándose, pero yo no me voy a cansar, voy a seguir porque estoy luchando por mi familia”.