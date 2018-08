El autodromo se empezo a construir 18 dias antes de la licitacion

- Al autódromo de Concordia lo empezó a hacer una empresa el 1 de noviembre; empezaron a trabajar a full porque tenían que terminarlo para el 15 de enero, porque iban a hacer una carrera. Y recién el 18 de noviembre se licitó. O sea, 18 días antes empezaron a trabajar, porque era de ellos, ellos habían hecho todo. Yo pedí para ver los pliegos y me dijeron que no se iban a publicar por orden de arriba. ¿Por qué? Porque ya tiene dueño, andá y mirá que ya están trabajando, me dijeron.