El esquema entrerriano

Un empresario entrerriano, cuya identidad permanece en reserva, relató hace un tiempo atrás el funcionamiento del esquema de “retornos” en Entre Ríos, que es a agrandes rasgos muy parecido a lo que contó Wagner.



El empresario fue testigo de reuniones en Paraná que se hacían también en la sede de la Cámara de la Construcción, durante el gobierno de Sergio Urribarri, en las que se digitaba el destino de de las licitaciones y se acordaban los pagos de coimas por esas adjudicaciones digitadas.

El empresa, llamado en este relato “el testigo” aportó precisiones sobre las coimas institucionalizadas en la obra pública entrerriana, un sistema corrupto del que participaron diferentes áreas del gobierno, las empresas constructoras y la entidad que las agrupa.

Aseguró que las licitaciones se arreglan en base a un reparto que dispone la Cámara de la Construcción, entidad que además se encarga de controlar que las empresas cumplan con sus pagos.

Cuando hace falta que a un concurso se presenten varias empresas, contó cómo pagan a los supuestos competidores una comisión por presentarse, aunque saben que no van a ser adjudicados.

Explicó que también los presupuestos de obras están arreglados, previendo tanto el dinero de las coimas como de los impuestos que hay que pagar.

Identificó con lujo de detalles al recaudador de aquel entonces responsable de levantar las coimas por las obras del IAPV en la zona de Concordia y aseguró que había otros que cumplían esa misma función en el resto de la provincia.

LAS PLANILLAS DE LA CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓN

“El testigo” aseguró haber asistido a alguna de las reuniones de la Cámara de la Construcción en Paraná. En esos encuentros, las empresas recibían una planilla donde figuraban los pagos que deben efectivizar.

– Las veces que he ido solo, mi jefe lo llama a “NS” y le dice “mirá que el ingeniero va a ir en representación mía”… Voy, toco timbre, salen, me dan la mano, me hacen pasar, me ofrecen sandwiches, mate… y ahí te encontrás con los otros.

– ¿Ahí muestran una planilla con lo que tiene que pagar cada empresa?

– No. Varias planillas. Una a cada empresa. Cada una tiene la suya y se la lleva.

– ¿Pero es un porcentaje?

– Sí, es un porcentaje, aunque yo no he visto la planilla de los otros.

– ¿Quién pide el dinero en Concordia?

– El “gordo SG” es el recaudador. Él lo pide. El agarra y te manda un mail y te pone: para el día tanto, provincia. Así pone: día viernes 5, provincia $ 66.570. Nación $ 72.240. Chau. Vos ya sabés lo que es.

– ¿No detalla más nada?

– Nada.

– Es muy arriesgado que mande un mail…

– No puede mandar un mail. Está loco. Tendría que llamar por teléfono y decirte, porque le queda registrado el mail…. Le ha de mandar a los 7 de Concordia. O 6, porque él es el séptimo. No, 5, porque a Cavalli él no le va a mandar. Cavalli le manda a él.

– Por lo que me decís, si bien hay una licitación, la Cámara a nivel provincia distribuye las obras…

– Sí, totalmente.

– ¿Y si vos no entrás en ese juego, difícilmente logres una obra?

– No, no entrás. Mirá, la Cámara de la Construcción de Entre Ríos, que es Cavalli, o sea “MM”, tiene en cada lugar su gente. En Concordia, lo tiene a “SG”. A su vez “SG” tiene su gente acá, que son 10, 11 empresas. Entonces, él agarra y divide las obras, esta la hacés vos, esta la hacés vos. La obra de la pista de atletismo era para una y “SG” dijo “vamos a dársela a otra empresa porque no tiene ninguna obra”. ¿Qué hizo la adjudicada? La subcontrató.

Aunque hay algunas empresas que no respetan a “SG”, y dicen “yo quiero esta obra y dámela”, y la tienen, porque van directamente y hablan con la máxima autoridad de la provincia. Y “SG” se calienta.

– ¿Las empresas ya prevén en el costo de la obra lo que le tienen que dar al gobierno?

– Sí, todo tienen que prever.

– ¿Porque ya el organismo que licita infla el valor de la obra?

– Claro, la inflan porque ellos tienen que sacar un porcentaje, un 10 % de eso; entonces, no es lo mismo sacar un 10% de un millón de pesos que de un millón y medio.

– ¿De cuánto es la coima? ¿Cuánto les pide la provincia sobre el total del costo de la obra?

– Es variable. Antes pedía el 10%. Te lo sacaba directamente cuando te daba el anticipo. Un empresario se enojaba porque decía “ya quieren la plata y todavía no empezamos la obra. Yo también necesito para comprar materiales”, porque a las empresas les conviene comprar los materiales enseguida porque después se encarecen.

– ¿Tenés idea cómo se reparte esa plata?

– No. Eso es lo que siempre nos preguntamos, quién agarra esa plata.

– ¿En tu opinión, por qué las empresas no hacen nada para cambiar esto de las coimas? ¿No les convendría dejar de pagar y además estar más tranquilos?

– Porque ganan mucha más plata. Porque al no licitar en una competencia leal, ganan mucha más plata.

– Yo estoy tratando de reconstruir cómo funciona esto… desde hace añares… porque a esto no lo inventó Urribarri…

– No. A esto lo empezó Busti. Montiel no lo hizo, porque no hizo obras. Montiel manoteaba la guita del organismo público y del IAPV, para pagar gastos generales.