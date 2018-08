Multitudinario festejo del Mes de Todos los Niños en la Costanera

Miles de personas colmaron el predio del Anfiteatro de la Costanera para disfrutar de los festejos organizados por la Municipalidad de Concordia en el Mes de Todos los Niños. Juegos, regalos, actividades deportivas, peloteros, espectáculos artísticos y otras tantas propuestas de diversión y entretenimiento deleitaron a los niños mientras los adultos tomaban unos mates, conversaban y disfrutaban de una soleada tarde de domingo.

“Desde que comenzamos la gestión trabajamos todo el año fuertemente en políticas de Estado hacia la niñez, desde el área de Desarrollo Humano, desde Cultura, desde Educación, y desde otras áreas de la Municipalidad, siempre con el objetivo de que todos los chicos tengan las mismas oportunidades”, señaló el Intendente Enrique Cresto, quien junto a su esposa Leticia Pozinibbio acompañó a las familias durante la tarde de este domingo en la Costanera.

Tras agradecer a todos los equipos del municipio que trabajaron para realizar estas jornadas de festejos, el presidente municipal comentó que “al declarar el Mes de Todos los Niños, cada fin de semana de agosto, y también inclusive en septiembre porque tenemos algunos festivales más, la idea es que todos los barrios puedan festejar el Día del Niño. Así todos los presidentes de Comisiones Vecinales recibieron el apoyo para que se hagan los festejos, también hicimos festivales importantes en lugares emblemáticos de la ciudad, y hoy en este cierre, en la Costanera, con un día hermoso que nos tocó para que toda la familia disfrute”, y subrayó: “Lo importante es que se lleven un momento de alegría, de compartir en familia”.

En este sentido, el viceintendente y presidente del Concejo Deliberante, Armando Gay, hizo referencia a que “es el tercer año consecutivo que podemos llevar adelante esta propuesta, y lo más hermoso es ver la cara de felicidad de los chicos, sus sonrisas. Hay una decisión fundamental en la gestión del Intendente Cresto que es llevar momentos de alegría a los chicos, porque los chicos que son felices y tienen oportunidades serán hombres y mujeres de bien cuando sean grandes”, expresó.

TODOS SON GANADORES, TODOS DISFRUTARON Y SE DIVIRTIERON

Como sucedió en otros festejos, varios de los ganadores de las bicicletas, que en esta oportunidad fueron 50 las sorteadas, fueron chicos que no tenían una. “Kevin no tiene bici, es la primera vez que se gana algo, estamos muy contentos”, dijo Hugo, padre del niño de 5 años. Valentino, de 7 años, otro de los ganadores, sí tenía bicicleta, “pero se me rompió”. Y se subió feliz a la nueva que se había ganado. “Le agradezco al Intendente Cresto por hacer este festival, es muy lindo”, dijo Romina, su madre.

Joaquín tiene 9 años hasta este martes, que cumple 10. Y había pedido de regalo una bici. “El martes es el cumpleaños de él, así que ya tiene regalo”, comentó Carina, su madre, muy feliz. “Vinimos y no esperábamos ganar, y tuvimos suerte. La verdad que es muy lindo esto, porque le da la oportunidades a todos los chicos, y para muchos es una oportunidad única. Estoy muy agradecida con el Intendente por esta idea”, agregó la madre mientras lo ayudaba a Joaquín a subirse a su regalo anticipado de cumpleaños. “No tenía bici!”, recordó, y se fue pedaleando contento.

Cada niño y niña que se ganó una bici se fue feliz y emocionado. Y todas las familias, los miles de concordienses que disfrutaron de una jornada única, compartieron espectáculos artisticos, actividades deportivas y mucha diversión con el show de los payasos Chuculengo y Crocante, los artistas de la Búsqueda de Talentos, las coreos del ballet ecuatoriano que se encuentra en nuestra ciudad realizando un intercambio cultural, y el show musical de Sentimiento Original, entre otras propuestas que subieron al escenario del anfiteatro en “el balcón de Concordia”, como se le dice a la Costanera.