Diputados sanciono la ley que permitira desdoblar las elecciones en la provincia

La Cámara Baja sancionó ayer sobre tablas el proyecto de ley que vino en revisión del Senado que permitirá el desdoblamiento en la provincia, aunque también prevé la posibilidad de la simultaneidad con las nacionales. La iniciativa establece que -en el caso de ser desdobladas- los comicios se realizarán el segundo domingo de junio, es decir, el 9, en tanto las primarias serán el 14 de abril. Hubo acompañamiento desde el justicialismo y de Cambiemos a la iniciativa.

Del bloque del oficialismo no acompañaron el proyecto de ley, Gustavo Guzmán y Pedro Báez -quienes se retiraron al momento de la votación-. En tanto, no estuvieron presentes en la sesión las diputadas Ayelén Acosta (Cambiemos) y Leticia Angerosa (FpV), por razones personales y de salud, respectivamente, según informaron desde los bloques.

El proyecto tratado en Diputados vino en revisión del Senado y tenía como número de expediente el 23021, por el que se modifica el artículo 2º de la Ley Nº 9.659 conforme a la redacción dada por el artículo 2º de la Ley Nº 10.357 y se incorpora un segundo párrafo al artículo 94 de la Ley Nº 2.988 conforme la redacción dada por el artículo 29 de la Ley Nº 10.356 (convocatoria a Elecciones).

El presidente del bloque del oficialismo, Juan Reynaldo Navarro, explicó los alcances del proyecto de ley, de 4 artículos. Tras no haberse alcanzado el consenso para tratar la iniciativa más amplia del Ejecutivo, de reforma electoral, el legislador consideró que “una vez saldada ésta va a ser mucho mas fácil ponernos de acuerdo y, de alguna manera modernizar todo un conjunto de leyes que tenemos y hacer la reforma de fondo”.

Desde la UCR en Cambiemos, Sergio Kneeteman adelantó el voto positivo del bloque, aunque cuestionó que no se haya avanzado en proyectos de fondo de reforma política ya que “las mayorías legislativas del PJ no lo permitieron”, dijo, y destacó aspectos del texto enviado por el Ejecutivo, como la paridad de género y la incorporación de las minorías, aunque reprochó que tampoco avanzara en el financiamiento de los partidos políticos y de las campañas. “Aún sigue pendiente un proyecto integral de reforma política”, enfatizó.

No obstante, remarcó: “Si el justicialismo entiende que tiene que adelantar las elecciones lo que le decimos es vamos a poner la fecha consensuada y, como corresponde, desde la Legislatura. No le vamos a dar la facultad al gobernador porque no le corresponde”. “Vamos a tener seguramente una elección adelantada. Pero hemos dicho que convendría mucho más que las elecciones sean conjuntas, y todavía el gobernador va a poder convocarlas, por lo que va a implicar por el costo, y por lo que va a significar para los entrerrianos que le pidamos que vayan por lo menos cuatro veces a votar el año que viene, en una situación complicada tanto a nivel nacional y provincial. Iremos a votar en elecciones adelantadas y podremos discutir en la campaña electoral qué provincia tenemos y qué provincia queremos”, sostuvo.

Salió en respuesta el diputado oficialista José Ángel Allende, quien dijo: “Quiero manifestar que es muy buena la preocupación del diputado, pero que se quede tranquilo, hablar hoy si se va a desdoblar o no las elecciones está únicamente en su cabeza y pensamiento. Hoy el gobernador está preocupado por gobernar esta provincia”.

También acusó a Cambiemos de no haber presentado ningún proyecto sobre el tema, aspecto al que salió luego al cruce desde Cambiemos Joaquín La Madrid, quien recordó que en 2016 la diputada Ayelén Acosta promovió una iniciativa “que nunca fue tratada en la Comisión de Asuntos Constitucionales”.

“Acá ponemos dos posibilidades, y después el gobernador deberá llamar, y será en una u otra con reglas muy claras”, dijo Allende. “Tenemos esta ley netamente electoral porque no se han llegado a los consensos y no hemos visto ese proyecto tan esperado de la oposición”, enrostró. Y cerró: “Que se quede tranquilo con la provincia que va a recibir el futuro gobernador, porque seguramente será mucho mejor que el país que va a dejar Macri”.

Desde la UCR en Cambiemos, el diputado Jorge Monge, ex convencional constituyente, hizo una síntesis de lo que fueron las reglas que regían en materia electoral en la provincia, y las sucesivas modificaciones, y destacó que la iniciativa finalmente sancionada este martes fije la fecha de elecciones, como manda la Constitución, según recalcó.