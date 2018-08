Condenaron a 5 años de prision efectiva a Martin Strassera

La Cámara de Casación Penal rechazó el recurso interpuesto por los abogados del joven concordiense Martín Strassera, a quien le confirmaron la pena de cinco años de prisión efectiva por el atraco al empresario maderero de la ciudad de Federación Víctor Leonardi.

El hecho ocurrió en agosto del año 2013, cuando los asaltantes ingresaron armados al domicilio de Leonardi, en pleno centro de Federación, y lo obligaron a abrir su caja fuerte, para alzarse con un millonario botín de pesos argentinos y dólares.

En octubre del 2014, el tribunal encabezado por el juez Alberto Funes Palacios estableció la responsabilidad material de Cristian Wolfert y Martín Strassera. Al primero se lo encontró culpable por el delito agravado por el uso de arma, mientras que al hijo del ex senador se lo sindicó como “partícipe necesario” por haber proporcionado datos y el auto para el golpe. Ambos fueron condenados a cinco años de prisión, mientras que se absolvió a Jorge Caretta, de la ciudad de Federación.

En julio de 2015, la Cámara de Casación Penal ratificó la condena que había dispuesto el tribunal inferior. No conforme con este segundo revés, la defensa de Strassera presentó un recurso de impugnación extraordinaria ante el Superior Tribunal de Justicia, donde tuvo mejor suerte, ya que los magistrados consideraron que la pena al hijo del ex senador había sido mal calculada (o no estaba clara los fundamentos de la condena impuesta) y devolvieron la causa a Casación para que una nueva integración revisara ese aspecto.

Se llegó entonces a lo conocido hoy: la sala de Casación, aún con otros jueces distintos a los originarios, ratificó el cálculo de los 5 años de prisión para Martín Strassera.

El joven llegó en libertad a esta instancia aunque acumula varias sentencias en su contra. El abogado Andrés Pessolani, querellante que representa a la familia que fue víctima del asalto, cuestionó lo que, a su entender, fue un desigual trato dado a Strassera en comparación con los demás acusados. “Ojalá Mesa y Wolfert (los otros autores del robo) hubieran tenido la posibilidad de pagar buenos abogados y llegar a esta instancia”, ironizó.

“Se quiere confundir al tribunal al decir que Strassera no blandió arma ni ingresó al hogar de la víctima y que sin embargo le dan la misma pena que a los autores del atraco. El juez al momento de fijar la pena tuvo en cuenta cómo se desarrolló el hecho y cómo se probó ese grado de participación. Federación es un lugar tranquilo; este hecho marcó un antes y un después y fue cometido a pleno luz del día en un lugar céntrico”, expresó Pessolani.