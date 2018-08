Para Busti “es ridiculo decir que Bordet acordo con Macri” y estimo que Urribarri tiene “intereses de tipo politico”

El ex gobernador Jorge Pedro Busti admitió que mira “con preocupación” la realidad económica y social del país y reclamó que “lo que falta del gobierno nacional es una unificación del discurso y del criterio porque solamente con sacarle a las provincias o eliminar fondos que son específicos para salud o educación no va a hacer que logren sus objetivos”. Consideró que “no basta con lo que ha hecho hasta ahora; hay que explorar otra clase de soluciones y agrandar la convocatoria: en este momento el Presidente tendría que convocar a (Roberto) Lavagna o a (Aldo) Pignanelli que han tenido experiencia en crisis y ampliar la base de sustentación de sus medidas económicas”.

En ese contexto, valoró la gestión del gobernador Gustavo Bordet, “que recibió una provincia en malas condiciones y ha logrado un precario equilibrio fiscal”, lo que consideró “meritorio”. Consultado por desdoblamiento de las elecciones, respondió directamente a los dichos del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, y sostuvo que “el argumento de que hubo un acuerdo espurio con el gobierno nacional para adelantar las elecciones cae por su propio peso, porque el acuerdo con los sectores de Cambiemos se buscó para evitar cualquier instancia judicial de inconstitucionalidad”. Al respecto, dijo que “ahí hay otros intereses de tipo político; es ridículo decir que Bordet acordó con Macri adelantar las elecciones porque desde hace un año y medio estaba en su cabeza adelantar las elecciones”. También opinó que el ministro del Interior, Rogelio “Frigerio no va a ser candidato”.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza) Busti dijo que ve la realidad del país “con la preocupación lógica de los argentinos que vivimos en esta tierra”. “Me preocupa indudablemente, pero ayer me alegró –quizás por formación política o por la trayectoria que tenemos- que el gobernador (de Córdoba Juan) Schiaretti haya enviado un tuit diciendo que Córdoba va a colaborar para que se encarrilen las cosas y no se desmadre todo esto”, señaló.

Al respecto, valoró que “de parte de los gobernadores están los gestos, depende ahora de que unifique el discurso el gobierno nacional y que realmente haya una sola voz y que se unifique también porque hay muchos ministros, muchos influyentes y eso perjudica al gobierno”.

En ese sentido, el ex gobernador aseguró que nadie aspira a que esto se desmadre en cuanto a la inflación y la suba del dólar porque lo paga la gente, el que más tiene toma sus recaudos pero el que menos tiene no tiene ningún resguardo” y desestimó que “haya un plan para que el gobierno fracase”.

En contraposición, destacó que “Bordet que recibió una provincia en malas condiciones, la ha mejorado notablemente y toda la deuda que recibió la refinanció, no tomó más deuda, y ha logrado un precario equilibrio fiscal lo que es realmente meritorio”. “Lo que falta del gobierno nacional –porque hablé con el ministro (de Economía Hugo) Ballay- es una unificación del discurso y del criterio porque solamente con sacarle a las provincias o eliminar fondos que son específicos para salud o educación no va a hacer que logren sus objetivos”, reiteró.

Analizó al respecto que “hay que ver cómo consiguen recursos, con las retenciones por ejemplo; porque con semejante suba del dólar qué sentido tiene seguir bajando las retenciones al sector agropecuario y minero. Así como se tocan fondos que van a los sectores más vulnerables, que se toque a los que están exportando y con muchos beneficios por la suba del dólar”.

Consultado por la comparación con crisis que le tocaron sobrellevar como gobernador, Busti sostuvo que “las crisis son crisis en todos los momentos” y recordó que “el primer año de (Carlos) Menem fue un desastre; teníamos manifestaciones todos los días porque no teníamos para pagar lo mínimo y necesario que son los sueldos y jubilaciones. Luego fue mejorando pero hubo que aguantar y hubo que aplicar una ley de emergencia, que si no la sacaba no podía pagar sueldos. Hay que asumir los costos de tomar medidas en determinado momento cuando es en beneficio de la gente”.

Comparó también que “en el 2001 a nivel nacional se quedaron con los depósitos de la gente, ahora por el contrario el sistema bancario está ganando mucha plata”. “Creía realmente que el Presidente Macri tenía buenas relaciones con esos sectores pero parece que le tienen desconfianza también. Por eso el gobierno nacional es responsable de unificar una posición, la cual tendrá que revisar, que no solamente ajustando a las provincias y a los sectores más vulnerables se va a lograr una solución sino que quizás también tendrá que aplicarle algún costo a los sectores que están ganando mucho dinero”, explicitó. En ese sentido, afirmó que “esta situación no es tan peligrosa como la del 2001, de ninguna manera”.

En este contexto, consideró que “se licuó el poder de Macri en el sector que lo aplaudía y lo apoyaba” y “la equivocación es pensar que la solución está solamente en decir que se adelanta la remisión de fondos del FMI; las cosas las tenemos que solucionar acá, en Argentina hay suficiente dinero que está en los bancos, en la timba financiera y demás con el cual –con ccredibilidad- podemos arreglarlo. Hay que explorar otra clase de soluciones y agrandar la convocatoria”. “En este momento el Presidente tendría que convocar a (Roberto) Lavagna, a (Aldo) Pignanelli que han tenido experiencia en crisis y ampliar la base de sustentación de sus medidas económicas”, apuntó.

“Algunos creen que si se desmadra todo, si alguno tiene un problema judicial se va a subsanar, lo que no será así porque los tribunales van a seguir funcionando. El tema pasa por una decisión del gobierno y se ubique en que no basta con lo que ha hecho hasta ahora, tiene que buscar algo más y no siempre ajustar a las provincias o a los sectores más vulnerables”, razonó.

En ese marco, dijo que aspira “a que nuestro gobernador tenga la sapiencia como ha tenido hasta ahora para seguir manteniendo el equilibrio de las cuentas provinciales” y opinó que “no es momento de pase de facturas, cuando estamos arriba del Titanic. Bordet ha hecho el esfuerzo, bajó la cantidad de Ministerios, no es un gobierno de ostentación y ha tomado medidas”.

DESDOBLAMIENTO DE ELECCIONES

Consultado por la aprobación mayoritaria del proyecto que permite el desdoblamiento de las elecciones, respondió directamente a los dichos del ex gobernador y presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri: “El argumento de que hubo un acuerdo espurio con el gobierno nacional para adelantar las elecciones cae por su propio peso, porque el acuerdo con los sectores de Cambiemos se buscó para evitar cualquier instancia judicial de inconstitucionalidad y por eso también se acordó poner la fecha de convocatoria a elecciones, para que de ninguna manera tenga una grieta por la cual se pueda atacar por inconstitucional”.

“Esto del desdoblamiento se viene hablando desde hace meses, y llegó un momento en que el gobernador dijo vamos a hacerlo, achicó el proyecto de reforma electoral que le boicotearon absolutamente y se fijó la fecha, y en eso no estaban de acuerdo”, mencionó Busti.

Al respecto, dijo que “ahí hay otros intereses de tipo político; es ridículo decir que Bordet acordó con Macri adelantar las elecciones porque desde hace un año y medio estaba en su cabeza adelantar las elecciones, porque todos los gobernadores justicialistas tienen la facultad de adelantar las elecciones y el único que no la tenía era Bordet porque en el gobierno anterior hubo una ley que decía que se debían unificar con las nacionales y porque en la Constitución de Entre Ríos decía que la convocatoria a elecciones se debía hacer por ley”.