Presupuesto 2019: “El pedido de las provincias es reabrir el consenso fiscal”, dijo Ballay

El ministro de Economía de la provincia, Hugo Ballay, aseguró que en el encuentro con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y funcionarios nacionales en el que se analizó el Presupuesto 2019, volvieron a dialogar sobre el incremento de recursos para atender erogaciones que la Nación dejará de subsidiar.

Indicó que el pedido de las provincias es reabrir el denominado “consenso fiscal” para rever la baja y desaparición de tributos provinciales. “En ingresos brutos tienen bastante resistencia no así en sellos, donde estarían dispuestos. Esto no significa crear nuevos impuestos, sino suspender las bajas para el año siguiente”, detalló. Por otro lado, se barajó una modificación al impuesto a los bienes personales, que es un tributo coparticipable entre Nación y provincias. Las proyecciones estarán listas antes del encuentro con los gobernadores, que se concretará el martes. De los números nacionales dependerá el perfil del Presupuesto provincial 2019.

En la reunión de esta jornada “se volvió a plantear la quita del subsidio al transporte, la quita al subsidio de la tarifa eléctrica que es una resolución que ya tomó la Secretaría de Energía ayer y el Fondo sojero”, detalló Ballay.

“Lo que veníamos planteando nosotros es que si las provincias se tienen que hacer cargo de esa quita de subsidios del gobierno nacional, empezar a ver los recursos. El martes habíamos planteado algunas cuestiones que hoy estuvimos viendo. Quedaron en armar y hacernos llegar un documento antes del lunes para que lo analicen los gobernadores en la reunión del martes”, explicó el funcionario provincial en declaraciones realizadas a APF.

Agregó que el pedido de las provincias es reabrir el denominado “Consenso Fiscal” para rever la baja y desaparición de tributos provinciales. “En ingresos brutos tienen bastante resistencia no así en Sellos, donde estarían dispuestos. Esto no significa crear nuevos impuestos, sino suspender las bajas para el año siguiente”, detalló. Por otro lado, se barajó una modificación al impuesto a los bienes personales, que es un tributo coparticipable entre Nación y provincias.

“Este esquema ya había sido adelantado el martes por los ministros de las provincias opositoras (hoy la convocatoria fue más amplia) y para el encuentro de hoy los funcionarios de Nación habían hecho estimaciones de números”, narró.

Con respecto a las chances de ser tenidas en cuenta que tendrán estas propuestas de las provincias, Ballay aseguró: “Entendemos que sí, porque el gobierno nacional aspira a que las provincias acompañen el Presupuesto 2019. Y todas estas propuestas son para que el presupuesto sea equilibrado, que es la exigencia del Fondo Monetario”.

“Las reuniones son positivas. Se avanza de encuentro en encuentro. Los gobernadores también están analizando esa posibilidad, pero sin asumir compromisos que impliquen que el equilibrio fiscal de la Nación sea el desequilibrio de las provincias”, aseveró.

Ballay adelantó que para el armado definitivo del presupuesto provincial para el año próximo, son necesarios parámetros que define la Nación: tipo de cambio, inflación y tasa de crecimiento, que aún no han sido definidas. “Todavía no tenemos esos valores, por lo tanto no podemos avanzar demasiado. Lo que estamos haciendo en las distintas áreas con los distintos Ministerios es, en base a lo ejecutado 2018, iniciar una proyección 2019”, comentó.