La Federacion del Citrus advirtio que las retenciones “van a pegar muy fuerte”

Ariel Panozzo Galmarello, titular de la Federación del Citrus de Entre Ríos, dijo que la implementación de retenciones dispuesta por el gobierno nacional “va a pegar muy fuerte” en el sector. “Estamos haciendo números, pero sabemos que realmente va a ser muy fuerte. Ya nos venían pegando y con esto nos van a pegar más”, dijo.

Además, indicó que el ahora secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, les “recontraprometió” que las retenciones no iban a volver y que iba a hacer todas las gestiones para que eso no sucediera. “Lo estamos llamando, pero no ha atendido. Me gustaría que dé una respuesta del porqué. Estoy esperando que atienda el teléfono y me diga qué pasó”, aseveró el productor.

“Hasta a las economías regionales, a todos nos metieron en la misma bolsa de las retenciones”, indicó Panozzo Galmarello, al tiempo que sostuvo que, cuando hay anuncios, uno tiene la esperanza de que se acuerden del reclamo que se hace desde el sector citrícola, pero hacen todo al revés”.

Con respecto a los productores autoconvocados, Panozzo Galmarello dijo a Radio Ciudadana de Concordia que se han reunido ante la problemática de varios juicios laborales. “Se juntaron para salir a protestar y conseguir alguna solución a esta problemática que hoy afecta mucho a nuestra zona”, informó.

Por ese motivo, esta semana reunieron con la ministra de Gobierno, Rosario Romero, y con personal de la Secretaría de Trabajo de la provincia para charlar y ver qué salida encuentran. “El sector citrícola desde hace algunos años la viene pasando mal. Los números de los galpones que han cerrado en estos últimos años son preocupantes”, indicó.

“Se le vienen pidiendo al gobierno muchas medidas, pero las medidas nunca llegan. Es más, son contrarias. En vez de favorecer o darnos un alivio nos siguen ahogando. La realidad es cada vez más complicada. Es lamentable y es un conjunto de cosas. Estos productores que hoy están en la ruta lo que están pidiendo es que paren los costos sino vamos a seguir cerrando galpones y dejando gente sin trabajo”, señaló.

El productor rescató la apertura de mercados nuevos, pero advirtió: “Son anuncios nomás de apertura. Hemos anunciado con bombos y platillos hace dos años la apertura de Brasil. ¿Cuántas toneladas de cítricos pudimos colocar en Brasil? Lo que la Federación maneja es un embarque de 22 toneladas que hizo una cooperativa de Misiones y no fue más que eso en prueba”, dijo.

Respecto del anuncio de compras de cítricos de parte de la Coca Cola, dijo que solamente eran títulos. “Prometieron que iban a modificar muchas cuestiones y hasta el día de hoy no se ha modificado ninguna”, indicó.

Panozzo Galmarello dijo que en el Mercado Central han perdido el 50 % de las ventas y, respecto de las exportaciones, no cree que lleguen ni al 2 %. “Acá hay muchas promesas que se dijeron, se vendieron títulos, pero no se hizo algo concreto para que el sector levante un poco la cabeza. La mayoría de las economías regionales están ahogadas”, indicó.

Asimismo, dijo que el dólar alto no significa que la actividad se vuelva competitiva automáticamente. “Los insumos se los venden dólares, los combustibles se mueven en dólares, la cantidad de impuestos que tienen los combustibles, la luz eléctrica, y a nosotros todo eso se nos sube”, señaló.

“Hoy estamos trabajando con un dólar de 40 pesos, pero la inflación es de un dólar de 45 o 47. Es una mentira cuando dicen que con un dólar alto somos competitivos, sino estaríamos cargando barcos y barcos de fruta. Pero realmente los números no cierran y menos hoy con las retenciones. Entonces vendemos títulos y no soluciones”, indicó finalmente.