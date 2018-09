Follonier: “el propio presidente Macri reconocio que va a aumentar la pobreza”

El Coordinador del Consejo Municipal de la Producción, Marcos Follonier, se refirió a la situación que atraviesa el país en el aspecto económico, cómo repercutirán las medidas anunciadas en las economías locales y su impacto social en Concordia. “Lamentablemente la pobreza va a aumentar como consecuencia de las medidas nacionales que se están tomando”, dijo Follonier. “No lo digo yo, lo reconoció el propio presidente Macri”.

Follonier fue consultado sobre el impacto en las economías locales y en la producción que pueden tener las medidas nacionales que se están llevando adelante. En este sentido, el funcionario municipal evaluó que mientras por un lado hay expectativas promisorias respecto a algunas producciones, como por ejemplo el arándano, en otras áreas se vive una situación muy delicada y preocupa mucho la situación social a la que se está arribando.

“Desde el Consejo de la Producción se trabaja en forma articulada acompañando a las cámaras de la producción, en cuestiones que tienen que ver con el desarrollo empresarial y productivo, pero hoy Concordia se encuentra en un contexto nacional muy delicado en lo que es el aspecto social”, dijo.

“Desde el municipio se están impulsando políticas para favorecer la economía regional, a las producciones primarias, a las PyMEs, la integración regional y el empleo, pero las medidas del gobierno nacional parecen ir en sentido contrario. Lo que genera una situación de tensión”, advirtió.

TRANSFORMAR LA MATRIZ DE CONCORDIA

El contador, especialista en temas de producción y estadísticas, analizó el contexto general de la ciudad. Y recordó que “en el último trimestre medido por el INDEC, los índices de desocupación en Concordia rondaban los 8 puntos y la pobreza era muy alta, la gente tiene trabajo pero ante los elevados costos de los alimentos y los aumentos en las tarifas no le alcanza. Esa es la realidad”, y señaló que “dos salarios mínimos no alcanzan para cubrir la canasta básica y no caer por debajo de la línea de la pobreza”.

Esto significa que, sostuvo, “hay una necesidad de transformar la matriz de Concordia, para el crecimiento con más oportunidades.

“Concordia es una ciudad generadora de oportunidades. Así lo define el Intendente Cresto. Es una ciudad que recibe a cualquier trabajador de la zona y le da una oportunidad. Con buena expectativa en lo que es producción primaria, donde se requiere mano de obra no calificada. El desafío es transformar esa matriz en desarrollo”, sostuvo.

“La decisión del Intendente es acompañar estas actividades, pero además favorecer la industrialización, que propicia una actividad con mano de obra calificada, lo que terminaría redundando en un beneficio para todos, reforzando el circuito económico local”, explicó.

Pero Follonier advirtió que pese a las decisiones tomadas a nivel local, éstas no alcanzan cuando no hay un contexto nacional que acompañe. “El Intendente le entregó al inicio de la gestión al presidente Macri un proyecto de ley para favorecer el envasado en origen del citrus, lleva adelante la ampliación del Parque Industrial con obras de infraestructura que permitan la radicación de nuevas industrias, ha impulsado el aeropuerto internacional, lo que beneficiará no sólo a la producción sino también en materia turística para toda la región. Ese es el impulso en el que está trabajando el intendente para transformar en una matriz de desarrollo”, enumeró el funcionario municipal.

“Pero no alcanzan sólo las decisiones tomadas a nivel local cuando algunas decisiones macroeconómicas no propician la inversión, cuando las medidas nacionales van en contra de esta necesidad”, expresó.

SE REFUERZAN POLÍTICAS SOCIALES

Ante la situación económica que se avizora, Follonier señaló que “el municipio está trabajando fuertemente, primero y desde el comienzo de la gestión en hacer un máximo control del gasto público, eliminando el gasto superfluo y administrando con austeridad, sin comprometer los servicios básicos”.

“Y desde hace algunos meses, no pensando en la intensidad que tiene hoy la crisis pero si teniendo una percepción de que esto iba a ir tomando otro color, en los últimos meses el municipio ha reforzado la atención en cuestiones sociales. Concordia tiene una red de CDI y Centros de Salud, desde los cuales se brinda una atención directa a los sectores más vulnerables, que son a los primeros que golpea la crisis”, explicó.

“El intendente ha dado precisas indicaciones para, desde hace algunos meses, reforzar la atención directa y el trabajo social”, aseguró el funcionario y pidió un cambio de rumbo económico que no ahogue a las economías locales y a los pequeños productores y empresarios.

“Bajo esta situación macroeconómica nacional, lamentablemente la indigencia y la pobreza va a aumentar, como consecuencia de las medidas que se están tomando. Lo dijo el propio presidente Macri. Es decir, no se trata de una situación particular de Concordia, sino de lo que sucede en el país”, subrayó Follonier.