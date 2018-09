El precio del boleto de colectivo podria duplicarse si se elimina el subsidio al transporte  

Empresarios de las líneas de colectivos señalaron que el boleto podría aumentar en un 100% si se concreta la intención del Gobierno Nacional de eliminar el subsidio al transporte público, medida que busca ser incorporada al Presupuesto 2019. Advierten que podría llevar inclusive al cierre de las empresas, dado que se tornaría inviable la actividad.

“Si ocurre esto, será muy desesperante la situación”, advirtió Cristian Timón, empresario del transporte público de Concordia. “Nosotros estamos teniendo reuniones y conversaciones en la Cámara de Transporte, porque no tenemos una información oficial, no tenemos respuesta y nos preocupa lo que pueda ocurrir”, dijo.

“EL BOLETO SE IRÍA A $40″

“El presupuesto en gasoil que tendríamos las empresas sin el subsidio, es de casi de 700 mil pesos por mes, a eso sumale los gastos fijos, los sueldos, impuestos, todo lo demás”, enumeró Timón. Sin el subsidio, “el boleto se iría a 38 o 40 pesos, una locura. Quién va a poder pagar un boleto a $40. Caería mucho la recaudación. Esto perjudicaría a todos”, afirmó.

“Además también nos preguntamos qué pasaría con la SUBE. Porque es un sistema moderno, que contempla muchos descuentos, para el jubilado, el escolar, el ama de casa, y eso después se restituye con el subsidio, de acuerdo a la cantidad de boletos que se venden. Pero si se va a eliminar el subsidio, qué sentido tendría la SUBE”, se preguntó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Transportes de Concordia, César Morán, confirmó la preocupación del sector, e informó que a mediados de la semana entrante mantendrían reuniones con funcionarios oficiales, con el fin de aclarar la situación y en la búsqueda de un acuerdo que beneficie a todas las partes.

“LA SITUACIÓN ECONÓMICA ESTÁ MUY FEA”

“Las empresas de transporte de toda la provincia están en alerta ante esta situación”, comentó por último Timón, preocupación que se extiende a las cámaras de todo el país. “Primero por la situación económica que está muy fea, y luego porque sacar el subsidio al gasoil y si la Provincia no se hace cargo, muchas empresas podrían entrar en quiebra”, dijo.

A mediados de año, el boleto de colectivo aumentó alrededor de un 15%. Aunque se barajó la posibilidad de que el incremento entonces sea mayor, los transportistas junto a los concejales, acordaron llevarlo sólo a $14 el boleto único, porque “pensamos en los pasajeros, hay personas que hacen cuatro viajes por día”, dijo otro empresario consultado que pidió reserva de nombre, hasta tanto haya una respuesta de las autoridades provinciales y nacionales.

“ALGO QUE NUNCA VÍ”

Jose María Aguirre, chofer que realiza el recorrido matutino de una de las líneas principales para el acceso al microcentro, y con 20 años de oficio, dice que ahora “me pasa algo que nunca ví”. Como le pasa a todos los colectiveros, ya conoce las rutinas, los horarios y las esquinas en que suben y bajan sus pasajeros.

Pero ahora, a algunos “los cruzo caminando, hasta les hago señas y todo para llevarlos”, porque “pensaba que no habían visto que venía el colectivo o que estaban distraídos. Pero me hacen el gesto con el dedo que no tienen plata. Esa gente camina lo que tiene que caminar, toma el colectivo de vez en cuando”, cuenta. “Como están las cosas no sé donde va a parar esto”, se pregunta, preocupado.