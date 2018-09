Bordet gestiona exportaciones de citricos dulces a Estados Unidos

El gobernador Gustavo Bordet avanzó con las autoridades agrícolas y sanitarias del gobierno de los Estados Unidos en los acuerdos necesarios para el ingreso de cítricos dulces entrerrianos a ese país. Resaltaron las inversiones y la generación de mano de obra que producirá en la provincia.

Durante el encuentro abordaron la homologación de los protocolos fitosanitarios necesarios para la exportación entrerriana a ese país. También trazaron un plan de trabajo que contará con el apoyo de la Embajada Argentina y de las autoridades fitosanitarias de ambos países.

“Hubo avances notables para poder abrir las puertas del citrus entrerriano al mercado norteamericano. Con países limítrofes, como Uruguay, ya están exportando fruta en condiciones similares a nuestra producción, y sin problemas fitosanitarios en nuestras frutas (sólo hay que trabajar en el protocolo), con lo cual estarían dadas las condiciones para comenzar a operar con un país cuya demanda hará duplicar nuestras exportaciones”, dijo Bordet.

“Este es un cometido que nos habíamos trazado desde el gobierno provincial, acompañando a nuestros productores y a nuestros exportadores. Se trata de un sector que genera miles de puestos de trabajo para nuestras familias entrerrianas”, reveló el mandatario.

El gobernador entrerriano señaló además que “proteger y estimular a las economías regionales es uno de los pilares más importantes para garantizar el desarrollo productivo de la provincia, y a eso debemos sumar la creación de la infraestructura necesaria, como lo es el aeropuerto binacional de cargas que estamos proyectando entre Concordia y Salto, y los puertos de nuestra provincia”.

En esa línea, Bordet señaló que “todas estas gestiones y obras apuntan a sentar las bases de un desarrollo real de las cadenas productivas, que permita avizorar un futuro con más fuentes laborales y crecimiento científico y tecnológico entrerriano. Ese es nuestro afán”.

En el marco de la misión Institucional y Comercial a los Estados Unidos financiada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el gobernador Gustavo Bordet se reunió este martes con las autoridades del Departamento de Comercio, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS).

Acompañaron al mandatario entrerriano el agregado Agrícola de la Embajada Argentina en Estados Unidos, José Molina; el secretario de Producción de la provincia, Álvaro Gabás; el diputado nacional Juan José Bahillo; el diputado provincial, Martín Anguiano y el titular de la Cámara de Exportadores de Cítricos del Noreste Argentino (Cecnea), Mariano Caprarulo.

“Fue una reunión muy positiva donde pudimos exponer la potencia y la calidad de la producción citrícola entrerriana, que cuenta con un reconocimiento muy importante. Ahora queda avanzar en las distintas etapas que requiere un acuerdo de estas características, pero lo principal es que hay acuerdo y una muy buena predisposición para avanzar”, sostuvo al finalizar el encuentro Gabás.

El titular de la cartera de Producción resaltó además “el apoyo estratégico de la Embajada Argentina que continuará las gestiones y trámites necesarios para hacer realidad este objetivo”.

En ese sentido, Gabás resaltó que “el objetivo del gobernador Gustavo Bordet está en dotar a la provincia de la infraestructura necesaria para la internacionalización de su producción, lo que se expresa en su activa política portuaria, así como también la incorporación de valor en la producción, que es lo que permite crear fuentes de trabajo genuinas”, y destacó que “por otra parte, él mismo se ha puesto al frente de la generación de acuerdos institucionales y comerciales necesarios para incrementar la exportación de los productos hechos en Entre Ríos”.

Por último, Gabás adelantó que “ahora restan una serie de pasos administrativos y análisis de riesgo por parte de las autoridades norteamericanas para concretar lo que acordamos hoy”, y puso de relieve que “se dejó en claro que la provincia y la Nación cambiaron las formas de trabajo y los vínculos comerciales con Estados Unidos lo cual facilita la posibilidad de abrir y acelerar el paso”.

Por su parte, Capraulo contó que durante el encuentro “planteamos concretamente que queremos avanzar para terminar la parte técnica y poder entrar al mercado de cítricos dulces de Estados Unidos. Para nosotros es prioritario”.

En esa línea, las autoridades norteamericanas “nos dijeron que hay un entendimiento y una firma de cooperación entre ambos países. Ahora hay que seguir trabajando con Senasa. Faltan algunas cuestiones pero hay muy buena relación en este momento”, explicó.

Caprarulo indicó que durante la reunión se analizó el ingreso de limones argentinos a Estados Unidos: “Anduvo muy bien, es un buen antecedente”, dijo y adelantó: “Hay que seguir conversando y negociando”.

Para finalizar, el productor destacó que “el gobernador planteó muy bien que este paso es prioritario para la provincia, ya que más de 15.000 familias son las que trabajan de la producción citrícola”, y valoró la “muy buena relación que hay en este momento entre ambos países, por eso es un buen momento para entrar con nuestros productos”.

Participaron del encuentro: Mark Rasmussen, Director of Plant Division, Office of Agreements and Scientific Affairs; Kimberly Clum, Director, Trade Support Team, APHIS; Barbara Spangler, Director, Phytosanitary Issues Management, APHIS; Mark Freeman, Plant Products Specialist, Office of Agreements and Scientific Affairs.