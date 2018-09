No habra paseo del 21 de septiembre en San Carlos para la Fiesta del Estudiante

La comisión de ECU confirmó que no se celebrará el tradicional paseo que históricamente se concretó en el parque San Carlos para la Fiesta del Estudiantes.

La presidente de ECU 2018, Melania Aguilera, contó que el motivo para esta decisión “fue tomada en conjunto con la Asamblea Ambiental de Concordia y los Estudiantes Concordienses Unidos”.

Subrayó que “ECU no organiza los festejos que se hacen a la tarde, pero los estudiantes que quieran ir, lo pueden hacer igual”, aunque se aclara que no habrá música ni concentraciones en lugares que ya no están habilitados en la reserva de San Carlos.

Tras los festejos del año pasado, desde la municipalidad de Concordia se había confirmado la intención de traslado el tradicional festejo del 21 de septiembre a otro de los espacios verdes de la ciudad.

La medida respondía al cuidado necesario que desde algunos años se ha intensificado de la flora y fauna de la reserva natural del Parque San Carlos. En aquella ocasión incluso se había señalado con fuerza la posibilidad que el lugar elegido fuera el “Campo de los Deportes”, en la zona de la costanera, pero desde ECU argumentaron que por “cuestiones organizativas” concentrarían su trabajo en la fiesta a realizarse por la noche en el Club Ferrocarril, donde se llevará a cabo la coronación de los reyes y las carrozas ganadoras.

Fuente: www.diarioriouruguay.com.ar