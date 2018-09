Dia de los Estudiantes y la Primavera en San Carlos: organizan operativos conjuntos de prevencion

Este martes se realizó una reunión de trabajo de la que participaron representantes de la Municipalidad de Concordia, de la Dirección Departamental de Educación, de la Policía de Entre Ríos y de Estudiantes Concordienses Unidos (ECU), en la que se definieron y acordaron los operativos de prevención que se realizarán el día 21 de septiembre, tanto en San Carlos, lugar elegido por los estudiantes y las familias para celebrar la llegada de la primavera, como por la noche en el Club Ferrocarril donde se realizará la Fiesta de la Estudiantes.

Si bien ECU no organiza presentaciones artísticas o musicales en el Parque San Carlos este viernes 21 de septiembre, de todas maneras se descuenta la concurrencia masiva de jóvenes que como tradicionalmente ocurre elegirán este lugar para celebrar su día y la llegada de la primavera. Al igual que ocurrió el año pasado, el Municipio y la Policía de Entre Ríos desplegarán un operativo conjunto en forma preventiva.

Así fue acordado en la reunión de la que participaron los concejales Carolina Amiano e Iván Alalí; el Comisario Marcelo Den Dawn, jefe de la Departamental de Policía Concordia; integrantes de la Comisión de ECU y de la Dirección Departamental de Escuelas, y funcionarios municipales de las áreas de Eventos, Inspección General, Dirección del Parque San Carlos, la Central de Tránsito y de la Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana.

En el encuentro se precisó la importancia de cumplir con las normativas vigentes para que los festejos a realizarse en estos días sucedan sin inconvenientes por ello es que se diagramarán operativos conjuntos entre la Policía Provincial, la Central de Tránsito y la Dirección Municipal de Prevención y Seguridad, tanto para la noche del 20 cuando se realizan las tradicionales serenatas como así también durante la jornada del 21 en el Parque San Carlos y por la noche en la Fiesta de los Estudiantes en el Ferro.

El día 21 de septiembre, estará prohibido el ingreso vehicular a San Carlos. El estacionamiento de autos será en los lugares adyacentes al Parque, mientras que las motos tendrán un espacio designado específicamente, en la calle lateral del Parque, por calle Belgrano, donde se realizarán los habituales controles de casco y documentación. A su vez, personal policial realizará controles en el acceso, reteniendo cualquier elemento punzo cortante o que pueda representar una peligrosidad y poner en riesgo la integridad física de los asistentes. También estará prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas y estupefacientes.

Ese mismo día por la noche se realizará un operativo de seguridad y control en inmediaciones al Club Ferro, donde se realizará la Fiesta de los Estudiantes y la elección de los Reyes y de las Carrozas.

Tanto las instituciones involucradas como la Comisión de ECU remarcaron la importancia de la participación y acompañamiento de las familias de los adolescentes, concientizándolos para que no haya inconvenientes y que se respeten las normativas para que así no haya hechos que lamentar, preservando el espíritu de celebración de la fiesta. Los padres deben comprometerse en la colaboración activa y control de sus hijos, para que no haya desmanes o hechos lamentables.