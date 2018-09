Elías: “La reforma del sistema previsional está en stand by hasta que los tiempos políticos lo permitan”  

El presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, Daniel Elías, brindó precisiones respecto del acuerdo que firmó el gobernador Gustavo Bordet para la compensación de parte del déficit del sistema previsional entrerriano y valoró las gestiones que en ese sentido encaró el mandatario. “Se logró el cierre del ejercicio 2017 con un saldo que será liquidado y pagado en cuatro cuotas iguales, mensuales y consecutivas de casi 1.900 millones de pesos”, explicó.



Además, destacó que “por 2018 estamos recibiendo 103 millones de pesos mensuales a cuenta del resultado, que estimamos que será parecido al de 2017”. Por otra parte, se refirió a la realidad de la Caja provincial donde “el número de expedientes acumulados sigue siendo sostenido e importante” ya que los trámites jubilatorios tienen una demora de unos 12 meses. No obstante, adelantó que “el año que viene se va a reducir a dos o tres meses”, porque “para 2019 tendremos un 80 por ciento del trámite digitalizado”. Por otra parte, afirmó que el proyecto de reforma previsional “está en la agenda pero entró en stand by hasta que el tiempo político lo permita” ya que “no se logró el espacio político para madurar un consenso”. “Los acuerdos no solucionan de por vida y por toda la eternidad la salud del sistema previsional, el cual tiene que seguir siendo auditado y analizado y cuando el tiempo político lo permita buscar mejores leyes para garantizar la sostenibilidad del sistema”, explicó.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Elías explicó que “en todo el ejercicio 2017 y 2018 veníamos recibiendo a cuenta una cuota mensual: en 2017 fue de casi 74 millones de pesos y en 2018 es de 103 millones por mes, y lo que ayer logró el gobernador fue el cierre del ejercicio 2017 con un saldo que será liquidado y pagado en cuatro cuotas iguales, mensuales y consecutivas de casi 1.900 millones de pesos, porque el procedimiento previsto en la ley nacional arrojó un resultado de cálculo déficit 2017 de casi 2.800 millones de pesos”.

Recordó que “esto comenzó a inicios de las gestiones provincial y nacional con la iniciativa del gobernador Gustavo Bordet cuando le planteó al Presidente Mauricio Macri que la provincia tiene su Caja de Jubilaciones propia y desde ese entonces se procuró el recupero”. “Desde 2011 a 2015 no había habido ninguna transferencia sobre este concepto y el gobernador es quien lideró el proceso para recuperar estos fondos y el reconocimiento nacional, y allá por 2016 se sancionó la ley 27.260 que vino a avalar un nuevo procedimiento para el cálculo del déficit”, remarcó.

En el mismo sentido, el funcionario resaltó que “en mayo del año pasado el gobernador fue uno de los pocos, sino el único, que planteó la aspiración de que el reconocimiento del déficit alcanzara el 54 por ciento del déficit real. Es decir que se animó a estimar y tener cuantificado cuanto era lo que procurábamos como derecho de la provincia. El número es 2.800 en el año, con un déficit que superó los 4.000 en el 2017 así que no solo ejerció el derecho sino que hizo una muy precisa previsión”.

También destacó que “la Caja de Jubilaciones fue el organismo que con todo su personal, sin contratar ningún agente externo, logró transferir toda la información necesaria para hacer este cálculo, en un proceso enorme que demoró casi un año, pero siendo de las primeras Cajas en terminar la transferencia de datos y en cerrar este acuerdo del financiamiento de 2017”.

Respecto del acuerdo que firmó el gobernador, explicitó que “se suscribió también un pequeño acuerdo complementario que dispone que la provincia debe seguir suministrando la información necesaria para poder seguir haciendo el cálculo” y ante ello afirmó que “como Caja estamos prácticamente al día porque estamos transfiriendo datos de agosto de 2018, así que el 2017 quedó cerrado con esto”. Reiteró que “sobre 2018 estamos recibiendo 103 millones de pesos mensuales a cuenta del resultado, que estimamos que será parecido al de 2017”.

En este punto, Elías aclaró que “el déficit reconocido es conforme a las reglas de cálculo que tiene la ley, el déficit real de la Caja es bastante superior. El déficit que calcula la ley y debe ser reconocido rondará en el 2018 los 2.800 millones de pesos como piso”.

Por otra parte, mencionó que “no hay ningún pedido extra” de parte de Nación respecto del manejo de la Caja y destacó que “no solo ha sido una conquista y el reconocimiento de un posicionamiento serio de nuestro gobernador y nuestro gobierno provincial sino que además aclaró mucho la situación en relación a la llamada armonización”.

“Es una palabra que casi ha desaparecido de las normas que se han firmado, y pasamos de la obligación de armonizar a la invitación a desarrollar una legislación de los sistemas previsionales provinciales que garantice la sostenibilidad. Es decir que el gobierno nacional ha entendido la posición de la provincia de que tenemos derecho al reconocimiento del déficit, pero la decisión de futuras reformas o de ordenar nuestro sistema es una decisión que debemos tomar los entrerrianos. Creo que las cosas se han ordenado también desde el punto de vista político porque nos ha puesto en orden las cuentas y el posicionamiento nacional y provincial”, describió.