Lafourcade: “La preocupacion es dar las repuestas juridicas de mejor calidad en el menor tiempo posible”

El nuevo integrante de la Cámara de Casación Penal de Concordia, Aníbal Lafourcade, aseveró que “la preocupación siempre es tratar de dar las repuestas jurídicas de mejor calidad en el menor tiempo posible”. “Lo que nos preocupa es tratar de dar respuestas rápidas, con la mejor calidad que podamos sacar”, definió el magistrado quien también marcó como preocupante “los atrasos de la Sala de Casación de Paraná debido a que tenían el doble de causas que debían tener” por no estar en funcionamiento la Sala de Concordia. Sostuvo que su nuevo rol requiere “mayor responsabilidad” y es “un desafío importante” que se manifestó “dispuesto a enfrentar”.

También admitió que en el sistema judicial “hay fallas” pero aclaró que “el Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos no es lo mismo que lo que muestran los medios nacionales; no es lo mismo en estadísticas ni en la calidad de los funcionarios –en la provincia no tenemos ni un funcionario sospechado de corrupción-, además se han agilizado de una manera abrumadora los tiempos en las respuestas”. “Falta mejorar, siempre se puede mejorar, pero el Poder Judicial tiene mucho peor imagen de lo que realmente es. Somos mucho mejores de lo que parecemos, tenemos una imagen muy negativa debido a la comparación que hace el hombre de a pie con lo que se ve en los medios nacionales y como si fuéramos funcionarios de Comodoro Py”, advirtió.

Recordó que su nombramiento “tiene una larga historia porque en su oportunidad se creó por ley la Cámara de Casación Penal con dos salas, una en Paraná y otra en Concordia y por razones de logística solo se puso en funcionamiento la sala de Paraná, atendiendo el doble de causas previstas por la ley”.

“A raíz de gestiones realizadas por el senador Ángel Giano, con la colaboración del intendente Enrique Cresto que dio en comodato un edificio se pudo poner en marcha y estamos a la espera de toda la parte administrativa para poder comenzar con nuestra tarea. Ya estamos instalados pero sin el personal administrativo que es una parte compleja y entendemos que ya en esta semana vamos a contar con ese personal que está presupuestado y a recibir las causas que el STJ decida distribuir”, señaló.

En cuanto a los vaivenes para los nombramientos de los integrantes y la conformación de la Sala, aseveró: “Me caben las generales de la ley porque soy una de las personas propuestas a último momento, no estoy en el detalle de quien me propuso pero sí que fue a votación, con votaciones dispares a raíz de distintas razones”.

En cuanto a las causas que llegarán al nuevo organismo judicial, Lafourcade explicó que “las cuestiones de índole administrativa y la división de causas, según el tenor de los expedientes que son resoluciones de una Cámara de Casación, las dispone el Superior Tribunal de Justicia. Puede ser que entre las salas nos pongamos de acuerdo y se haga una propuesta, pero si no hay acuerdo entre las salas, esto también es materia de análisis por parte de la Sala Penal, y puede ser que una sala lleve una propuesta al STJ, quien en pleno toma la decisión. Es una decisión que incumbe al STJ”.

Sobre su carrera, rememoró que ingresó al Poder Judicial en 1995 con el cargo de delegado penitenciario y a lo largo de estos 23 años ocupó varios cargos, siempre en materia penal. Fue fiscal en el sistema acusatorio y hace poco más de un año se desempeñó como vocal titular del tribunal de juicios y apelaciones de Concordia.

Respecto de las cuestiones que le preocupan, refirió que “la preocupación siempre es tratar de dar las repuestas jurídicas de mejor calidad en el menor tiempo posible”. “Es un desafío muy importante para nosotros, los doctores Gallo y Perroud también tienen muchos años de experiencia en el Poder Judicial, y lo que nos preocupa es tratar de dar respuestas rápidas, con la mejor calidad que podamos sacar”, definió.

En ese marco, agregó que “lo que nos preocupa es que al no haberse puesto en funcionamiento la Sala de Concordia, la Sala de Casación de Paraná tiene atrasos pero no es por su responsabilidad, porque según las estadísticas han sacado muchos fallos, sino porque tenían el doble de causas que debían tener. Es así que nos preocupan las causas que vienen con una demora que no es atribuible a la Sala de Casación de Paraná”.

En relación con la realidad de Concordia y la infinidad de delitos y causas, el magistrado analizó que “Concordia es una ciudad muy particular, según los índices oficiales, en el marco de lo que llega a los estrados de Tribunales, hay un cúmulo de causas muy importante de todo tipo y se ha sumado el narcomenudeo que ha sido muy efectivo, el Estado provincial ha puesto todo para que se lleve adelante y esto se ve en la cantidad de causas que tienen en trámite los fiscales y en la cantidad de la población penal que hay, con muchos procesados y también condenados”.

De todos modos, sostuvo que “la actividad judicial poco tiene que ver con la prevención y con la cantidad de delitos que hay en la sociedad, lo que tratamos de ver es cómo solucionamos los conflictos y qué respuesta jurídica damos a esos conflictos. El análisis más político de las causas está fuera de mi órbita”.

Consultado por las falencias, admitió que “fallas hay” pero aclaró que “el Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos no es lo mismo que lo que muestran los medios nacionales; no es lo mismo en estadísticas ni en la calidad de los funcionarios –en la provincia no tenemos ni un funcionario sospechado de corrupción-, además se han agilizado de una manera abrumadora los tiempos en las respuestas; con la implementación del nuevo Código se han acelerado los procesos, se ha invertido la proporción de personas detenidas procesadas y condenadas –antes el 80 por ciento eran procesados y el 20 por ciento condenados y ahora es al revés-, hay causas por delitos contra la administración pública en las que se han dado respuestas y se avanzó”.

“Falta mejorar, siempre se puede mejorar, pero el Poder Judicial tiene mucho peor imagen de lo que realmente es. Somos mucho mejores de lo que parecemos, tenemos una imagen muy negativa debido a la comparación que hace el hombre de a pie con lo que se ve en los medios nacionales y como si fuéramos funcionarios de Comodoro Py, que es donde funcionan los Tribunales Federales. Sin embargo, no tenemos esa calidad de funcionario ni tampoco esa calidad en las respuestas a la sociedad”, concluyó.