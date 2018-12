A 35 años de la recuperacion de la democracia, se inauguro en Parana el monumento a Raul Alfonsin

A 35 años del retorno de la democracia y en el Día Internacional de los Derechos Humanos la Municipalidad de Paraná inauguró en la tarde de este caluroso lunes un monumento en homenaje al ex Presidente de la Nación, Raúl Alfonsín. En un sentido homenaje, autoridades del gobierno municipal resaltaron la figura del líder radical y “padre de la democracia”. La obra, creada por el escultor Carlos Benavídez, quedó emplazada en la esquina de calles Echagüe y Alem, a pocos metros de la vieja terminal de ómnibus. Antes de dar inicio al acto formal, el intendente Sergio Varisco remarcó “la figura de Raúl Alfonsín que ya le dejó de pertenecer a un sector político y le pertenece a todos los ciudadanos” y señaló que “era fundamentalmente un hombre bueno y la bondad no es un valor menor en la política, y además era un hombre de coraje, especialmente con el juico a las Juntas, pero fundamentalmente porque sentó las bases para que esta democracia no tuviera pies de barro y no cayéramos en esa inveterada tradición de golpes de Estado”. “En su figura queremos darle un homenaje a la democracia que tanto nos ha dado en derechos pero que también tiene sus deudas en lo social, y a la que seguimos valorando”, afirmó. El acto contó con la presencia del asesor cultural del gobierno provincial, Romani Romani, quien manifestó la adhesión de la gestión de Gustavo Bordet, y del diputado nacional Jorge Lacoste.



Gran cantidad de militantes y vecinos autoconvocados, además de concejales y autoridades de primera línea del gobierno municipal, se congregaron en la esquina de calles Alem y Echagüe para presenciar el descubrimiento del monumento al ex Presidente Alfonsín este lunes.

Durante el acto, el asesor cultural del gobierno provincial, Roberto Romani, recordó que “pocos meses antes de las elecciones de 1983” pudo realizarle un reportaje a Ricardo Alfonsín en su carácter de periodista, donde “esbozó la plataforma de gobierno que luego iba a ejecutar a partir de diciembre de ese año”.

“Mi presencia aquí no solo es en adhesión del gobierno provincial a este acto de descubrimiento de esta estatua sino que también implica un reconocimiento en esta figura a todos aquellos hombres y mujeres que después de esa larga noche del militarismo empezaron a incursionar, respaldar y darle fuerza rotunda a las instituciones democráticas que felizmente 35 años después rigen los destinos de nuestra patria”.

“Cada vez que se inaugura una estatua en recuerdo de un hombre estamos más cerca de hacer realidad el sueño de los fundadores de la argentinidad, de cumplir los sueños de aquellos hombres y mujeres que, como Raúl Alfonsín, dieron todo en bien de nuestra patria y de nuestra democracia. Adelante ciudadanos de nuestra querida provincia, honremos siempre a los hombres y mujeres que siguen fortaleciendo la vida en democracia”, reflexionó.

La palabra de Varisco

Poco antes del acto formal, el intendente Sergio Varisco destacó ante los medios de prensa presentes la importancia de “estos 35 años de recuperación de la democracia, el período más largo de democracia real y efectiva” y también remarcó “la figura de Raúl Alfonsín que ya le dejó de pertenecer a un sector político y le pertenece a todos los ciudadanos, como otros grandes hombres de nuestra Argentina, y en su figura queremos darle un homenaje a la democracia que tanto nos ha dado en derechos pero también tiene sus deudas en lo social, pero a la que seguimos valorando”.

A la hora de recordar a Alfonsín el intendente mencionó: “Lo conocí personalmente y tuve el honor de que me dispensara un trato muy familiar. Era fundamentalmente un hombre bueno y la bondad no es un valor menor en la política, y además era un hombre de coraje, especialmente con el juico a las Juntas (militares) y muchas otras medidas que tomó, pero fundamentalmente sentó las bases para que esta democracia no tuviera pies de barro y no cayéramos en esa inveterada tradición de golpes de Estado”.

Agregó que “su imagen tiene que servir para reflexionar, para ahondar; transmitir el legado de generación en generación de los hombres y mujeres que forjaron nuestra patria es importante”.

Sobre el llamado de elecciones que se conoció este lunes, sostuvo que “como expresó el radicalismo, no estamos de acuerdo pero son las reglas de juego. Creemos que no hubo una verdadera reforma política sino solo un cambio de fechas pero esto no altera nada y afrontaremos la elección como corresponde”.