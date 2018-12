Municipalidad y Policia buscaran “disuadir por completo” la actividad de “los trapitos”

El intendente Enrique Cresto mantuvo una reunión operativa con representantes de las fuerzas de seguridad y responsables de distintas áreas de la Municipalidad, con el fin de coordinar las acciones de prevención con motivo de las fiestas de fin de año. Además de los operativos habituales de control, durante el encuentro se dispuso la puesta en marcha de un operativo conjunto con el fin de disuadir el accionar delictivo en base a la extorsión y la amenaza que realizan los denominados “trapitos”.

“Tratamos en esta reunión los operativos que se van a realizar con motivo de las fiestas, tanto en la noche del 24 como durante el 25 y también en Año Nuevo, con los diversos controles que se realizan”, informó Diego Passarello, Director de Prevención y Seguridad Ciudadana del municipio, al finalizar la reunión. “Y además se trató un tema que preocupa mucho a la sociedad y al intendente Enrique Cresto que es de lo que comúnmente se llama “trapitos”, que es una actividad no legal y que se busca disuadir por completo”, señaló.

Del encuentro participaron junto al Presidente Municipal, el secretario de Gobierno y Turismo Alfredo Francolini, el Director del Ente Costanera Aldo Álvarez, el presidente del Bloque de Concejales del PJ Alberto Armanazqui, la concejal Carola Laner, el Director de la Central de Tránsito Walter Baez, el Coordinador de Estacionamiento Medido Fernando Rouger, integrantes del equipo de asesoría legal del Municipio, representantes de la Policía de Entre Ríos y de Prefectura Naval, entre otros.

“COMBATIR LA EXTORSIÓN”

“Hay una decisión muy firme del Intendente” sobre este problema dijo Passarello y es un tema que recurrentemente aparece en las distintas reuniones que el jefe comunal ha mantenido con la Asociación Hotelera Gastronómica, con el Centro de Industria y Comercio y con Amigos de la Peatonal, entre otras instituciones.

“Vamos a trabajar fuertemente para que se respeten los espacios de Estacionamiento Medido y el libre estacionamiento de los ciudadanos en las áreas que corresponde”, indicó Passarello. Para ello se dispondrá de un operativo en conjunto entre el Municipio y las fuerzas de seguridad, que se realizará diariamente.

ABORDAJE INTEGRAL A UNA PROBLEMÁTICA COMPLEJA

“El intendente ordenó que se dispongan los recursos disponibles del municipio, la Central de Tránsito, Estacionamiento Medido, la Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Gobierno, el área de Inspección, el Ente Costanera, la Secretaría de Desarrollo Humano, para realizar operativos conjunto con la Policía de Entre Ríos y Prefectura, manteniendo presencia en los lugares claves para evitar y disuadir esta conducta”, puntualizó.

“Vamos a verificar qué personas están desarrollando esta actividad. Y si eventualmente encontramos personas que están atravesando una necesidad, la directiva del Ejecutivo es encauzar esa necesidad a través del área que corresponda para que estas personas no tomen esta actividad como una cuestión laboral, porque no lo es y no está permitido”, subrayó el funcionario municipal.

Además, señaló Passarello, “estamos pidiendo la colaboración de los vecinos para que se realice la denuncia, porque es necesario que la Policía cuente con la información, tanto para el aspecto de las estadísticas oficiales y de la elaboración del mapeo de los sectores donde se presenta, como también para que en los casos que amerite se realice el expediente puntual dando intervención a la Justicia”, indicó. “Es importante realizar la denuncia policial porque muchas veces la gente lo hace en las redes sociales, pero eso no alcanza sino se canaliza la misma a través de los organismos correspondientes”, agregó.

“ES UN DELITO”

Al respecto, la Concejal Carola Laner recalcó que “el Municipio no tiene responsabilidad directa en esta problemática, porque la extorsión y la amenaza es un delito, por lo tanto tienen que actuar las fuerzas de seguridad. Pero no obstante, hay un compromiso del Municipio y de quienes tenemos responsabilidad tanto del Legislativo como del Ejecutivo, por eso se acordó un trabajo en conjunto para disuadir este comportamiento”, ´destacó.

“Se van a empezar a hacer operativos tanto en el microcentro como en la Costanera y en los puntos claves, con la participación de las distintas áreas del municipio, la Policía, Prefectura”, agregó la edil del Frente Renovador. Y explicó que “hay personas que realmente cometen el delito de la extorsión y la amenaza y van a ser disuadidas por las fuerzas de seguridad como corresponde, y hay personas que tienen una cuestión social de por medio, que van a ser atendidas por la Secretaría de Desarrollo Humano”.

Por último, la concejal recordó que “yo he presentado un proyecto que explícitamente prohíbe la actividad de cuidacoches, porque es una actividad que no está permitida. Hay diferentes proyectos, el concejal Zadoyko también presentó un proyecto. Y es un tema que nos preocupa y nos ocupa, que venimos tratando, porque es muy delicado”, concluyó.

Para realizar denuncias ante situaciones que se presenten, tras la reunión se acordó que se se utilicen las siguientes vías de contacto telefónico: 100 (Bomberos Zapadores), 101 (Policía), 106 (Prefectura) o 421-2113 (Central de Tránsito). En cualquiera de esos números se recibirá la denuncia realizando la intervención correspondiente.