Rio Uruguay: Cresto insistio en la importancia de protocolos que prioricen el factor humano

El intendente Enrique Cresto recibió ayer a autoridades de la Federación Entrerriana de Bomberos Voluntarios en el cuartel local de la fuerza. Además, recibió diferentes reportes de situación de los funcionarios de su gabinete abocados al operativo de asistencia y contención que se desplegó en nuestra ciudad para atenuar los efectos de la creciente del río Uruguay. El momento fue propicio para trazar un panorama y definir las acciones a profundizar en los próximos días.

El jefe comunal resaltó que “las políticas públicas y el trabajo articulado con Nación y Provincia que permitió, a través del tiempo, reducir el número de familias afectadas por la inundación”. Asimismo, el Intendente destacó “la vocación de servicio y la solidaridad de todas las áreas municipales y provinciales y de tantas instituciones y vecinos que están colaborando”. Hoy “hay un operativo en marcha que es óptimo, que sigue un determinado protocolo y que demuestra la importancia de la planificación para que cada inundación nos encuentre mejor preparados”.

Analizando los distintos pronósticos y el parte emitido por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Cresto señaló que “hay optimismo en cuanto a cómo será el comportamiento del río en los próximos días” pero “debemos estar alertas y atentos a cualquier cambio que se produzca. Si hay nuevas precipitaciones, cuánta agua recibe el embalse y cuánto puede erogar. Estamos en permanente contacto con los equipos técnicos del Área de Hidrología de CTM. Y el COE está realizando una muy buena tarea”, sostuvo.

SENSIBLE DISMINUCIÓN DE FAMILIAS AFECTADAS POR LA CRECIENTE

Ante la actual estabilidad de los niveles del río, el Presidente Municipal pudo realizar junto a sus colaboradores un análisis de cómo ha sido la evolución de las inundaciones. “En el 2017 con la misma altura que hoy tiene el río ya teníamos 2100 personas evacuadas. En el 2015 teníamos 4000 personas. Mientras que hoy tenemos poco más de 1400 personas”, contrasta. “En el año 83 había prácticamente 15.000 personas evacuadas. En ese año no estaba la Defensa Sur. Y en el 2009, que ya estaba la Defensa, tuvimos, con la misma altura que hoy, más de 5.000 personas evacuadas”, recordó. Estos números, señala Cresto, confirman que las políticas de obras y de viviendas han tenido un efecto positivo.

“Con la obra de la Defensa Sur, que se construyó finalizando la década del ’90, hoy se protege a 5 barrios. Y con las obras de ampliación que se le realizaron entre el 2016 y 2017 esa protección se extendió a 3 barrios más”, apunta. A esto, Cresto le agrega la necesaria consideración sobre las políticas de viviendas. “A partir de la inundación de diciembre de 2015 comenzamos, junto al Gobierno Provincial y el Nacional, la ejecución de 350 viviendas. 100 que ya se entregaron, que son las que se conocen como las casas Toyota en Agua Patito. Y 250 viviendas más que están en construcción y que, a partir de las próximas semanas ya finalizando las obras, irán entregándose en forma progresiva”, anunció.

“Pero no se trata sólo de entregar viviendas, sino que la relocalización es un proceso más complejo. Porque esos terrenos donde antes había viviendas que se inundaban pasaron a ser espacios públicos que se han parquizado, que se controlan para que no se realicen nuevas construcciones. Como se está haciendo con la obra de saneamiento del arroyo Manzores sobre calle Maipú. Es así que se avanza en mejoras, articulando distintos programas que permiten darle una mejor calidad de vida a tantas familias que hoy ya no se inundan, y creando espacios públicos para que sean disfrutados por todos. Espacios que, como la Costanera, cuando crece el río se inundan, pero afectan menos que si se tratase de viviendas familiares”, ejemplificó.

POLÍTICAS DE ESTADO INTEGRALES

Por diferentes motivos, “el cambio climático, la deforestación, otros factores, que tienen que ver con algo que debemos rever todos los seres humanos, cómo es nuestra relación con la naturaleza, las inundaciones van a ser más frecuentes”, dijo. “Por eso hoy necesitamos de políticas integrales para atender esta problemática”, apuntó Cresto.

“Así como la Defensa Sur solucionó el 60 % del problema de las inundaciones, un 20 % del problema se está solucionando con las relocalizaciones, y la otra parte se soluciona con la Defensa Central, que debe ser una Política de Estado”, subrayó el Intendente.

“Cuando se iniciaron las obras de ampliación de la Defensa Sur, que financió Nación y Provincia, la empresa contratista en uno de los puntos del pliego, debía realizar el anteproyecto de la Defensa Central”, recordó. “Se contrató una consultora, se hicieron los estudios, se trabajó junto a los vecinos de los cinco barrios, los técnicos del municipio, de las universidades, se construyó el consenso desde las bases; porque la traza por la que pasará la Defensa Central surgió a partir del acuerdo entre los propios vecinos y los especialistas en ingeniería y ambientalistas que trabajaron en las asambleas. Hoy tenemos el anteproyecto elaborado y fue presentado ante los distintos organismos provinciales y nacionales para conseguir los fondos que permitan realizar la obra, que tiene un costo de aproximadamente 13 millones de dólares”, precisó.

“Debe haber pocas ciudades en la Argentina en las que se haya dado un trabajo planificado a largo plazo como el que se viene haciendo en Concordia. Una ciudad que cuando tenía 120 mil habitantes, tenía 22 mil evacuados y hoy con casi 200 mil habitantes y el río a la misma altura tenemos mil cuatrocientas personas evacuadas, y casi la mitad de esa población en vías de solución con las nuevas viviendas en construcción. Quedando sólo a ejecutar el proyecto de la Defensa Central”, refirió.

“La Defensa Sur comenzó a gestionarse a mediados de los ’80, después de aquella gran inundación del ’83, y se concretó en 1999. Hoy todos los vecinos de Concordia, la Municipalidad, la Provincia y Nación estamos de acuerdo en la necesidad de la Defensa Central. Hay que gestionar los fondos para concretarla y no queremos que pase tanto tiempo, hoy están todas las condiciones dadas para lograrlo lo antes posible”, recalcó Cresto.

POLÍTICA ENERGÉTICA Y PROTOCOLOS

Por último, el Intendente se refirió también al debate sobre la actuación de la Represa de Salto Grande ante las inundaciones. “Los técnicos de CTM están realizando un trabajo excepcional”, sostuvo. “Lo que hay que analizar es cuál es el protocolo que hoy rige a la represa. Revisar los principios fundacionales, aquellos convenios de la primera mitad del siglo XX, y los protocolos que se establecieron entonces. Hay que debatir la política energética desde que se construyó Salto Grande”, sostuvo. “Rever el protocolo de energía que se utiliza y definir prioridades. No es una cuestión de un u otro gobierno ni una discusión técnica, sino que responde a la necesidad estratégica de adecuar los procedimientos que sigue Salto Grande a una realidad que marca claramente que las inundaciones serán cada vez más frecuentes y que tenemos que acostumbrarnos a convivir con el río y sus crecientes de la forma en que menor daño esto le provoque a las familias ribereñas y a la estructura urbana”, agregó.

“Hoy CTM maneja distintos pronósticos, si en determinada fecha vacía el lago sin inundar las ciudades esperando una gran creciente, que después no se da por cambios en los pronósticos, eso significa que deja de producir energía por mucho tiempo. Las decisiones se toman en base a la mayor exactitud y cercanía de los pronósticos, porque uno de los principales rectores del organismo binacional es la generación de energía. Debatir el orden de prioridades, que sea un complejo regulador en primera instancia, es un debate que excede a los técnicos de CTM, y que corresponde a esferas políticas, que es donde debe revisarse el actual protocolo y establecer nuevas prioridades que beneficien a todos los ciudadanos”, concluyó.