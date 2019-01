La Multisectorial de Concordia marcho contra los tarifazos, el ajuste y los despidos

Las organizaciones sindicales que componen la Multisectorial se reunieron ayer en la plaza principal de Concordia, pronunciándose contra “una nueva oleada de tarifazos que ajustan una vez más sobre el salario de los trabajadores y los sectores más vulnerables de la economía”.

Las organizaciones sindicales ATE, AGMER, SIATRASAG, SIGURA, CTA de los Trabajadores, Sindicato de Camioneros, AMET, SADOP, APINTA, APUNER, FAGDUT, que configuran la Multisectorial, confluyeron en un documento donde exponen los siguientes reclamos y críticas:

“-Exigimos el inmediato cese de esta brutal política colonial de ajuste encabezada por el FMI y sus serviles gobernantes que en Argentina nos conducen a este tarifazo de luz, transporte y gas, confiscatorio de los salarios de los trabajadores y destructivo de la economía nacional.

-Del mismo modo, exigimos al Gobierno Provincial que no replique esta nefasta política trasladando al usuario el ajuste nacional a través del EPRE e informe como va subsidiar al Transporte y a la tarifa social, dado que Nación una vez más se desentiende de su responsabilidad como Estado y lo transfiere a las provincias.

-Denunciamos los despidos que son producto de esta política neoliberal, de destrucción de la industria y la economía; nos solidarizamos con los trabajadores despedidos y exigimos a las patronales su inmediata reincorporación.

-Demandamos a la Legislatura y los Concejos Deliberantes se pronuncien en defensa de los usuarios y el cese de este ajuste que profundiza una situación social crítica y de empobrecimiento, que afecta seriamente el salario de docentes, estatales y trabajadores del sector privado así como agrava la realidad de trabajadores precarizados y desocupados. En este sentido, esta Multisectorial ha peticionado, acompañado de cientos de firmas de ciudadanos de Concordia el uso de la Banca del Pueblo contra el brutal aumento que se anunció sobre el boleto de colectivos, lo que esperamos se haga efectivo, tal como indica la Ordenanza 31.844

-Subrayamos nuestro rechazo a la idea de que la política de ajuste la paguen estudiantes, trabajadores y usuarios en general, vulnerando el derecho al estudio, el trabajo, la salud y la movilidad social. Detrás de la quita indiscriminada de subsidios se encuentra el aumento de la tarifa eléctrica, la eliminación de la tarifa social que ahora nos informa la Cooperativa Eléctrica por carta en las facturas, las garrafas y el aumento del 100% en el transporte de larga y media distancia. Detrás de la desregulación de los hidrocarburos está el combustible sin freno que impacta en toda la economía.

-Expresamos nuestra profunda preocupación como trabajadores respecto a la inflación del 48% del año 2018, la que prácticamente no ha dejado paritaria por debajo del costo real de vida, resultado de una política económica que tiene por objetivo extraer de nuestro salario para enriquecerse y llevarse la plata al exterior. En la Provincia el ajuste contra los trabajadores son miles de millones de pesos que no llegan al salario, escuelas que no se construyen y en cargos que no se crean producto de haber votado el Pacto Fiscal en el Congreso de la Nación; en los empresarios beneficiados por este modelo de saqueo que no pagan impuestos y que tienen libertad para contaminar escuelas, comunidades y pueblos por una avaricia sin límite. Exigimos de los gobiernos nacional y provincial respuestas para la recuperación real del salario. Exigimos al gobierno de Bordet que paren de fumigar las escuelas.

-Rechazamos rotundamente que en un contexto de inflación, recesión, despidos y recorte de derechos seamos una vez más los trabajadores, quienes generamos las riquezas y producimos los conocimientos, la variable de ajuste de los gobiernos de turno, a cuyos representantes exigimos estén a la altura de las circunstancias.

-Bregamos por un proyecto de país y de provincia que privilegie a los y las trabajadoras, a la defensa de la Escuela y la Universidad Pública, a la obra pública, al sistema público de salud, a la defensa de la industria con derechos laborales y trabajo digno, a la soberanía energética, a un país hermanado en la patria grande latinoamericana como continente de paz, de cooperación, sin guerras ni conflictos promovidos por el imperialismo, cuyos intereses son totalmente ajenos a los de la Nación Argentina”.