Noche de gala tanguera

Como nunca, el Club del Tango vivirá hoy una Noche de Gala, donde si bien es una cita social, no será necesario que los participantes vistan de lujo, como que tampoco los de la orquesta, cantantes ni que el presentador estén vestidos especialmente

esta Gala es por la calidad de los artistas, del Disc Jockey, como del Chef que ofrecerá sus productos de vanguardia que se adaptan a las necesidades y características de los clientes, como las Empanadas de carne; Canastitas de queso y jamón; Caprese de verduras; variedad de cosas dulces, acompañadas de Vinos; Fernert; Cerveza Gaseosa; Champagne, o sea un Menú para todos los gustos, que no se pueden perder, además no se suspende por lluvia, lo que significa que en la noche de este sábado tiene asegurado el lugar donde pasarla bien y disfrutar de un gran espectáculo artístico, el baile y el menú, ¿o no?

(Adolfo Daniel Badaracco)