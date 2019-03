Bordet valoro a los empresarios que invierten para el desarrollo y no para la especulacion financiera

“Valoramos a los empresarios que se ponen al frente de emprendimientos que generan desarrollo turístico y empleo en momentos en que quizás es más fácil colocar el dinero en la especulación financiera”, dijo el gobernador Gustavo Bordet en la inauguración de un hotel en Victoria.

Acompañado por la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, el mandatario entregó al intendente Domingo Maiocco, el decreto que autoriza el llamado a licitación para la interconección, regulación secundaria y obras complementarias de gas natural en Victoria, con un presupuesto oficial de 9,7 millones de pesos. La obra prevé la extensión de la red de gas natural hacia el parque termal y de allí al parque industrial.

Bordet asistió este jueves a la inauguración del hotel Termas Victoria, que se realizó en esa ciudad, y allí afirmó que “trabajar articuladamente el sector público con el privado y generar las inversiones necesarias para el desarrollo y el empleo son el norte de nuestra gestión”.

Al hacer uso de la palabra, el gobernador dijo que estar en la inauguración del hotel representa “la provincia que proponemos, donde podamos generar oportunidades, desarrollar buenos negocios, trabajar articuladamente sector público con privado y generar las inversiones necesarias para el desarrollo y el empleo que son el norte de nuestra gestión en la provincia”.

“Estar aquí hoy significa el apoyo al grupo empresario que en tiempos realmente difíciles decidió generar este emprendimiento, eligió invertir en Victoria. Hoy quizás es más fácil colocar el dinero en la especulación financiera pero este dinero que tiene un capital de riesgo sin dudas genera el desarrollo turístico y genera empleo”, sostuvo Bordet.

Y agregó que “el sector servicios en turismo es el que más empleo genera en directa relación al monto de inversión, por eso desde el inicio de gestión definimos al turismo como una política de Estado”.

Mencionó que Entre Ríos tiene “enormes posibilidades para desarrollar la actividad turística que tradicionalmente comenzó y se multiplicó en todo el corredor del río Uruguay y hoy tenemos que replicarlo en la costa del río Paraná. Y en eso Victoria ha sido un faro, ha sido señera en lo que es el turismo en la costa del río Paraná”.

Dijo que la obra del puente Rosario-Victoria garantiza el turismo pero “no garantiza las inversiones. Casino Victoria trajo el desarrollo del turismo desde el momento de su instalación aquí en la ciudad. A partir de eso se generaron múltiples opciones turísticas, después vino el proyecto termal que permitió una gran afluencia turística de un gran centro poblacional, como es Rosario. Y se generó aquí un polo de desarrollo turístico como existía en otros lugares de la provincia”.

“Esto es lo que hay trabajar fuertemente para que esta costa del río Paraná se complemente en el trabajo turístico. El turismo nunca es competitivo en la provincia, se complementa. Lo que hay que tener es una estrategia clara, un trabajo ensamblado entre lo público y lo privado. Esta experiencia de Victoria tiene que trasladarse a otras ciudades de la costa del Paraná y en ese camino estamos trabajando”, indicó el gobernador

Posteriormente, comentó que “el año pasado fue la inauguración del Centro Provincial de Convenciones en Paraná, pensado para desarrollar un segmento de turismo que no es el tradicional pero que genera mucha ocupación hotelera, muchos cubiertos en gastronomía”, e hizo referencia a los recursos naturales existentes en La Paz o Santa Elena. “Tenemos una enorme oportunidad y como Estado debemos trabajar no solamente desde el apoyo, sino también desde la aplicación efectiva de recursos. No hay un desarrollo si no existen las inversiones necesarias para que un sector como el turístico pueda desarrollarse”.

“Pasa lo mismo con los sectores productivos. Por eso el gran desafío que tenemos en la gestión y que llevamos adelante para los sectores productivos, es mejorar la competitividad con puertos habilitados, los cuales no teníamos y hoy hay tres, uno de ultramar; con potencia energética, estamos haciendo el cierre norte eléctrico entrerriano, junto con la conexión de los dos gasoductos y con fibra óptica en el norte, y también con rutas para mejores condiciones viales que es el gran desafío a futuro que estamos planteando; pero para el sector turístico también hay que hacer obras de infraestructura que acompañen la inversión privada”, agregó.

Más adelante, Bordet comentó: “Al poco tiempo de asumir, inversores locales me plantearon la necesidad de que la red de gas llegara hasta el complejo termal para poder tener la temperatura optima y darle estacionalidad a las termas y fue un desafío que tomamos”. Dijo que no fue una tarea sencilla pero se logró definir el proyecto de gas que le entregó al intendente Maiocco que “no es solamente para abastecer al complejo termal, sino que también está plasmada la posibilidad de una planta reductora que pueda proveer de gas al parque industrial de Victoria”.

Finalmente, Bordet enfatizó: “Esta es la forma de trabajar, no hay otra. Nada se hace con voluntarismo, con decisiones unilaterales, sino que se hace con trabajo conjunto, hablando con claridad, diciendo la verdad y programando, planificando. Más temprano que tarde, las soluciones llegan. Me complace mucho poder inaugurar este hotel pero también poder tomar nuevos desafíos para el futuro. Felicito a quienes invirtieron en este complejo y cuenten con nosotros para los tiempos que vienen”.