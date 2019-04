Emotiva entrega de títulos del programa “Mi Casa”  

Más de mil las familias a lo largo de esta gestión municipal accedieron a los títulos de tenencia y escrituras de sus viviendas, regularizando una situación que en algunos casos superaba las tres décadas. En cada entrega se veía la emoción de las familias que alzaban orgullosas la carpeta con la documentación de sus hogares, alcanzado un derecho. Pero esta oportunidad fue especial.

La particularidad se dio en que fue la última que realizó quien coordinó el programa desde el Instituto de Viviendas, Marita Rodríguez, jefa del Departamento Municipal de Tierras. La empleada se jubila “feliz, satisfecha y orgullosa, porque pude cumplir lo que era más difícil, que cada familia tenga la escritura de su casa”.

La nueva entrega de títulos y carpetas del Programa Mi Casa se realizó en el Salón de Actos de la Municipalidad. El secretario de Gobierno Alfredo Francolini llevó el saludo del Intendente Enrique Cresto, y la concejala Julia Saenz, junto a la concejala Carolina Amiano, y la presidenta del Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal (InVyTAM), Marina Peñaloza, destacó la impronta del programa que restituye un derecho constitucional, el del techo propio.

Pero fueron las palabras de Marita Rodríguez, jefa del Departamento Tierras del InVyTAM, las que emocionaron a todos. Al finalizar, cada adjudicatario se acercó a saludarla, agradecerle y pedirle una foto, un especial recuerdo para un momento emotivo para todos. “Fueron 30 años trabajando en el Departamento Tierras de la Municipalidad, creo que le hemos demostrado a los distintos Intendentes que con trabajo siempre se puede”, dijo Marita.

“Y en ésta última etapa, logramos el objetivo que el Intendente Enrique Cresto prometió en su campaña, que es regularizar la documentación de las familias. Con la creación del Instituto de Viviendas se dió un salto cualitativo y el Intendente hizo una gran gestión con los agrimensores y con los escribanos, a quienes también hay que agradecerles, porque se pudo facilitar a cada familia que pueda realizar los trámites a costos muy bajos”, valoró.

“Me jubilo muy contenta y muy conforme, porque gracias a Cresto pude cumplir ésta etapa que era la más difícil, habiendo ayudado a tanta gente. Cada vez que me reunía con una familia en un barrio, era la pregunta Marita la mensura, Marita la escritura, pero era muy cara y el adjudicatario no podía hacerla. Cuando el Intendente dice “ahora equipo vamos a trabajar en el programa Mi Casa”, comenzamos a concretar este sueño. Son tantos años de trabajo, que terminarlos así, me pone muy contenta, me voy feliz, satisfecha y orgullosa”, afirmó.