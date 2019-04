Macri pidio que “Entre Rios se sume al cambio”, y ratifico que “este es el camino”

“Que Gualeguaychú, que Entre Ríos se sume al cambio, es muy importante”, dijo este jueves el presidente de la Nación, Mauricio Macri, durante su paso por la ciudad del sur provincial, donde llegó acompañado por el ministro del Interior Rogelio Frigerio, para dar su apoyo la fórmula de Cambiemos para la Gobernación, compuesta por el diputado nacional Atilio Benedetti y el intendente de Basavilbaso, Gustavo Hein.

Primero en Gualeguay recorrió la obra “150 viviendas” y estuvo en Puerto Ruiz. Pasado el mediodía encabezó una reunión con productores en Gualeguaychú y luego brindó una conferencia de prensa. En ese marco, cuestionó la diferencia de la tarifa eléctrica de la provincia con Corrientes, y definió a Enersa como “un castigo” y “una pata enorme que tienen encima los entrerrianos en su posibilidad de crecer”.

Además, calificó de “irresponsable” al fallo judicial que anuló parcialmente el decreto que delimita las fumigaciones cerca de las escuelas, y reclamó de parte de la provincia “una posición muy activa y clara para lograr no destruir empleo por una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico”. Por otro lado, dijo que “no hay definición” sobre su futuro vice, y ante una consulta sobre la posibilidad de una postulación de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, respondió: “Ella es tan buena que la queremos poner en todos lados, pero tiene que ser candidata a gobernadora”.

“Entre Ríos tiene toda las posibilidades de crecer”, enfatizó el mandatario nacional en la conferencia de prensa. Afirmó además: “Esta Argentina que estamos construyendo va en serio, sin atajos, sin soluciones mágicas. Sé que hemos tenido un año muy difícil, hoy estamos en el camino correcto, haciendo lo que va a ser bueno para nosotros. Nos falta mucho, no estamos en dónde queremos llegar pero estamos en el camino que nos va a llevar a ese futuro que todos merecemos”.

Luego de reunirse con productores, y al ser consultado por el resultado del encuentro, el mandatario dijo: “Me voy muy preocupado por la falta de solución a esta pata enorme que tienen encima los entrerrianos a su capacidad de crecer, por este castigo que es Enersa, que cobra el doble casi la energía de lo que vale en Corrientes. Muchas cosas que podrían desarrollarse en Entre Ríos se llevan la materia prima y la procesan en Corrientes o en otras partes del país”. “Esto es muy grave, no se puede tener una empresa que se crea la dueña de la energía y del futuro de los entrerrianos y que castigue así a esta provincia”, completó.

En ese sentido, dijo que sobre esto había hablado con el gobernador Gustavo Bordet: “Hemos hablado con él sobre el tema varias veces, y siento que hemos hecho muy pocos avances. Acá seguimos teniendo un costo de energía prohibitivo. Los productores de arándanos y de arroz usan la energía tres veces al año y Enersa les cobra los doce meses del año, un cargo fijo altísimo por los meses que no usan la energía. Eso destruye el empleo y oportunidades”. Además, criticó a la administración provincial por “no adherir” a la propuesta nacional de generación de energía distribuida.

“Esta provincia para igualar a Santa Fe y Córdoba (proporcionalmente) debería tener 6000 empresas más, imagínense cuántas más oportunidades habría de empleo, desarrollo, crecimiento para los entrerrianos, y esa es la agenda que lidera Atilio e intentará imponer a futuro en la provincia si le dan la oportunidad de gobernar”, aseguró.

Seguidamente, añadió que del encuentro con productores también “le preocupó” el fallo judicial que anuló parcialmente el decreto que delimita las fumigaciones. “Pone en riesgo más del 20 por ciento de la capacidad agroindustrial y productiva de la provincia”, dijo al referirse a “este fallo irresponsable por las distancias de fumigación alrededor de las escuelas, de las cuales se puede o no aplicar fertilizantes (sic)”. “La verdad que si hay un gobierno que se ha ocupado del medio ambiente en este país en las últimas décadas es el de Cambiemos”, sostuvo.

“El gobierno de la provincia tiene que tener una posición muy activa y clara para lograr no destruir empleo por una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico”, dijo. Cabe recordar que el fallo del vocal Andrés Marfil de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial de Paraná había dictaminado la nulidad del decreto emitido por el gobierno provincial y restableció el límite de 3.000 metros para la aplicación aérea de agrotóxicos, en lotes lindantes a escuelas rurales; y revalidó el límite de 1.000 metros para la aplicación terrestre de agrotóxicos en lotes lindantes a escuelas rurales. No obstante, desde el gobierno habían adelantado que apelarían ante el STJ.

VICE: NO HAY UNA DEFINICIÓN

Por otro lado, Macri aseguró que “no hay una definición” respecto de su eventual compañero de fórmula en las próximas elecciones. Consultado sobre la posibilidad de que Vidal integre el binomio presidencial, el jefe del Estado respondió: “Ella es tan buena que la queremos poner en todos lados, pero tiene que ser candidata a gobernadora”.

Además, cuestionó con dureza a la oposición por impulsar en el Congreso un proyecto para frenar los aumentos de tarifas. “No sigamos proponiendo las mismas cosas del pasado”, les pidió.