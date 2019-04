Por medidas de fuerza en el hospital Heras, no daran turnos ni atenderan en consultorios

Hace dos semanas, en el hospital Felipe Heras de Concordia, delegados gremiales y empleados comenzaron a realizar medidas de fuerza por diferencias con los directivos y falta de pago a parte del personal. Algunos días hubo retención de servicios por 3 horas, pero como la situación no se modificó decidieron, en asamblea, llevar adelante un paro de jornada completa durante 72 horas.

Este miércoles, jueves y viernes no habrá actividades en las salas médicas ni en oficias del hospital. “La semana pasada se notificó al personal que las suplencias de algunos sectores no estaban contempladas, con el agravante de que los trabajadores las habían realizado. Nos hablaban de una normativa, pero los trabajadores no tienen la responsabilidad sobre eso”, explicó María Luisa Pereyra, delegada de ATE, en diálogo con el programa La Quinta Pata (Oíd Mortales Radio 88.9).

“Aunque hubo retenciones de algunas horas todavía no solucionaron los problemas, por eso el viernes pasado decidimos llevar a cabo medidas. Entendemos que está afectado el trabajador titular porque de no haber suplencias no tiene quien lo ayude o esté si no viene, y el suplente porque trabaja, pero no cobra por los servicios prestados”, aseguró.

En asamblea, los trabajadores decidieron llevar adelante una retención de servicios durante jornada completa, con estado de asamblea permanente, aunque garantizan las guardias mínimas. “Unilateralmente se dejó de discutir y, ante esto, habíamos hecho medidas de retención de servicios por 3 horas, pero se incrementa por 3 días, en jornada completa”, explicó Pereyra y añadió: “Necesitamos que los directivos se manejen conforme establecen las reglamentaciones sobre el marco de diálogo en lo formal”.

Por el momento, a diferencia de las retenciones anteriores, la medida solamente se llevará a cabo en el nosocomio de la zona sur. “Esto ocurre en el hospital Felipe Heras porque hemos llegado a la situación de que haya hasta a 20 días de retraso en el pago a los compañeros. Hay problemas que son responsabilidad de quienes dirigen este centro de salud”, expresó la gremialista.

“Generalmente las medidas son decididas en asamblea y sostenidas por el conjunto de los trabajadores. La retención hace que el personal adherido a la medida no atienda, pero se realizarán las guardias mínimas, que son los servicios que no cierran de lunes a lunes las 24 horas”, concluyó.

Fuente: El Entre Ríos- Oíd Mortales Radio